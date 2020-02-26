Çiğli Belediyesine ‘Yılın Partner Şehri’ ödülü

Avrupa Konseyinin yerelde demokrasiyi güçlendirmek amacı ile 10 senedir verdiği ‘Avrupa Yerel Demokrasi’ sertifikası ödülüne 2019 yılında 85 Avrupa kenti başvuru yaptı. Çiğli Belediyesi, başvurular sonucunda İzmir’den katılmaya hak kazanan tek belediye oldu. Belediye bu kapsamda, Avrupa Konseyinin en prestijli ödülleri arasında bulunan, geçmiş dönem adı “12 Yıldız Avrupa Şehri” unvanı ödülü olan ve şimdiki adı “Yılın Partner Şehri” unvanı olarak değiştirilen büyük ödülü kazandı.

Başkan Utku Gümrükçü’nün göreve gelmesiyle birlikte Çiğli Belediyesinin hayata geçirdiği ‘makam sokakta’, 2020-2024 stratejik plan ile ilgili görüş almak için muhtarlıklara sandık konulması, Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı gibi örnek hizmetler ve projeler, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kenti sertifikası ödülünün Çiğli’ye verilmesinde etkili oldu.

Strazburg kentindeki ödül törenine kenti temsilen Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte CHP Meclis Üyesi Mustafa Avdan ve AKP Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe de katıldı. Bu katılım, iki farklı parti temsilcisini heyette bulunduran tek belediye olması nedeniyle Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından demokrasi örneği olarak gösterildi.

GÜMRÜKÇÜ FRANSA’DA ÇİĞLİ’Yİ ANLATTI

Avrupa'dan katılan yerel yöneticilerle iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı toplantıda Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Çiğli’nin genel durumu hakkında bilgi veren Gümrükçü, görev süresince hayata geçirdiği ve gelecekte hayata geçireceği projeleri hakkında bilgi vermesinin yanı sıra Kuş Cenneti ve UNESCO sürecinden de bahsetti.

Çiğli hakkında genel bilgiler veren Başkan Gümrükçü, “Çiğli, yerelde ve genelde demokrasimizin başkenti olan İzmir'in en hızlı büyüyen ilçelerinden bir tanesi. Son 20 yılda hızlı nüfus artışı ve yüksek gelişim katsayısı ile nüfusu 80 binden 200 bine çıktı ve nüfus hızla artıyor. Çiğlimiz sınırları içinde antik bir kent bulunuyor. Dünya üzerinde şehir merkezinde ender bulunabilecek kuş cennetlerinden biri olan İzmir Kuş Cenneti Çiğli'de. Gediz Deltasının binlerce yılda oluşturduğu doğal güzellikle 2020 yılı Nisan ayından itibaren UNESCO Doğa Mirası Listesine adayız” dedi.

“KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Vatandaşla belediyenin yeniden bağ kurmasını sağladıklarının altını çizen Başkan Gümrükçü, “Biz 2019 yılında göreve geldik. Görevi devraldığımızda temel olarak gördüğümüz sorunlardan bir tanesi, belediye ile vatandaşın arasındaki bağın kopukluğuydu. Bu sorunu çözüme için bazı yöntemler belirledik. Çalışmalarımızdaki hedeflerimiz ile Avrupa Birliğinin önümüze koyduğu hedeflerle örtüştü. Bu doğrultuda katılımcılığı temel ilke olarak benimseyen Çiğli Belediyesinin 2019 yılında yaptığı çalışmalarla bugün buradayız. Kaynakların etkin kullanımı için çalışmalar yaptık. Muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ihtiyaçlarla ilgili görüştük. Çiğli Belediye Meclisinde, Avrupa Yerel Demokrasi Etkinlikleri Haftasına katılma kararı aldık. Daha sonra Çiğli'nin 26 mahallesinde belediye başkan yardımcılarımız, kanaat önderleri ve sivil toplum örgütleri ile birlikte sorunları yerinde tespit etmek için çalışmalar yaptık. Makamımı sokaklara taşıdım. Vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmeler yaptık. Seçmenlerin önemli bir bölümüyle bire bir temas kurdum. ‘Karar Hepimizin’ diyerek muhtarlıklarımızın önüne sandık koyarak sorunları tespiti ve gelecekte nasıl bir Çiğli görmek istedikleriyle ilgili olarak bir anket çalışması yaptık. Kent sempozyumu düzenledik” şeklinde konuştu.

Gümrükçü, Avrupa’nın en prestijli ödülünü Çiğli’ye getirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını da ifade etti. (İHA)