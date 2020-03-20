Çin’den 2 milyon yeni test! İlk parti bugün geldi, kime nasıl uygulanacak?

TBMM Genel Kurulunda dün milletvekillerine corona virüsü hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’deki test yapabilen laboratuvar sayılarının ve test yapılma oranının arttırılacağını ifade etmişti.

Bakan Koca’nın bu açıklamasının ayrıntılarını Habertürk’ten Muharrrem Sarıkaya canlı yayında açıkladı. Türkiye’ye bugün itibariyle 50 test kitinin geldiğini dile getiren Sarıkaya, önümüzdeki pazartesi günü 1 milyon ve ondan sonraki pazartesi de 1 milyon adet olmak üzere 2 milyon 50 bin test kitinin Türkiye’ye geleceğini ifade etti.

TEST YAPAN LABORATUVAR SAYISI ARTACAK

Laboratuvarı test yapmaya müsait olan her bir hastanenin artık test yapmasına müsaade edileceğini kaydeden Sarıkaya, “Test yapabilme konusunda doğrudan bir sınırlama kalmadı. Bunun bütün büyük şehirlere yansıtılması noktasında bir karar var. Sanırım bugün bu karar yürürlüğe girecek.” diye konuştu.

KİME NASIL UYGULANACAK

“Ancak bu her önüne gelenin test yapacağı anlamına da gelmiyor.” diyen Sarıkaya, test kitlerinin doktorlar tarafından uygun görülen kişilere uygulanacağının altını çizdi.

TESTLERDE AYTAÇ YALMAN DETAYI

Testlerin üç gün arayla tekrar yapılacağını kaydeden Sarıkaya, şunları dile getirdi:

* Neden buna ihtiyaç duyuluyor. Tıpkı Aytaç Yalman’da olduğu gibi test ilk yapıldığında negatif daha sonra yapıldığında pozitif çıkabilir.

*Yani o üç günlük süreçte ‘ben test yaptım negatif çıktı’ denilerek başka insanlara bulaştırma ihtimalinin önüne geçmek için süreç doktorların kontrolüne alınmış.

* 14 günlük karantina sürecinde pozitif vakaların çoğu ilk 3 ve 6 günde ortaya çıkıyor. 14. günde ortaya çıkan vaka oranı yüzde 5 civarında. Kesine yakın şüpheli kişilere ise PSR denilen 3 saatte sonuç veren testler uygulanacak. Bunlar daha

50 BİN TEST HİBE

Test kitleri ve kitleri Türkiye’ye getiren firma hakkında bilgi de veren Sarıkaya şunları söyledi:

* Bugünden itibaren Çin’den test kitleri gelecek. Bunlar 10-15 dakikada yüzde 90-95 oranında doğru sonuçlar veren test kitleri.

* Bugün itibariyle 50 bin kit gelecek. Pazartesi ise 1 milyon kit daha gelecek. Ondan sonraki pazartesi de 1 milyon adet kit gelecek. Çin bu test kitlerinin üretimine yeni başladı ve Türkiye’ye bir ayrıcalık tanıdı.

16 DOLARLIK TEST TÜRKİYE’YE 4 DOLAR

* Kitleri Türkiye’ye getiren firma ilk 50 binlik paketi Türkiye’ye hibe olarak göndermiş. Diğer paketleri de 16 dolar olan fiyatı 4 dolara indirerek Türkiye’ye veriyor.

* Kitlerin getirilmesi konusunda bir sınırlama da yok isterse bakanlık kendisi de getirebilir. Firma tamamen toplum sağlığını düşünerek milliyetçi bir yaklaşım ortaya koyuyor.

ÇİN HÜKÜMETİYLE YAKIN İLİŞKİLERİ VAR

* Çin hükümetiyle eskiden beri dostane bir ilişkisi olan bu firma corona virüsü salgını başladığında elinde bulunan yüklü miktardaki N95 tipi maskeyi Çin’e göndermiş.

* Çin’de de teknoloji ve silah sanayisi alanında iş yapan bir firma bu firma. Bu test kitlerinin gelişinin yolu da böyle açılmış.