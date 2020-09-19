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Çipli kimlik ve ehliyetler birleştiriliyor! Yeni çipli kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

Pazartesi gününden itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen sürücü belgesi bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenebilecek. Randevuyla yapılacak işlemlerden ücret alınmayacak.

00:22 -
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Çipli kimlik ve ehliyetler birleştiriliyor! Yeni çipli kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Eylül'den itibaren sürücü belgesi bilgilerinin yeni kimlik kartına yükleneceğini duyurdu. Bakan Soylu, “Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren, hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

YENİ ÇİPLİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

21 Eylül tarihinden itibaren, yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak.

Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecektir.

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