Çocuğunuzu sevin ve ona hissettirin

Atatürk'ün ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözlerinin vücut bulmuş hali olan genç bir anaokulu öğretmeni Nurten Akkuş… Öyle ki, 2 yıl önce 173 ülke ve 30 bin öğretmen arasından dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına girmeyi başaran ve Eğitim Nobeli'ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen oldu.

Samsun'un küçük bir ilçesinde hayata geçirdiği projelerle henüz 35 yaşında genç bir öğretmen olarak çok sayıda uluslararası ödülün sahibi olan Nurten Akkuş'la corona virüsü sürecinde neler yaptığını öğrencileri anne ve babaların bundan sonraki süreçte neler yapması gerektiğini konuştuk…

– 10 yıl önce gencecik bir öğretmenken ürettiğiniz projelerle Türkiye'nin gururu oldunuz. Size Çalıkuşu benzetmesi yapsam yerinde olur…

Samsun'un Asarcık İlçesi'nde ve Bayburt'un köylerinde öğretmenlik yaptım. Şimdi Samsun Salıpazarı Anaokulu'nda idarecilik yapıyorum. Köy öğretmeni olarak göreve başlamanın büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Zor şartlarımız oldu elbette fakat kırsal bölgelerde öğretmen olmak; öğretmenliği araştırma, öğrenme, yeniliği keşfetme kadar hayata dokunmak olarak da anlamlandırmamı sağladı.

– Öğretmenliği nasıl tanımlarsınız?

Öğretmenlik o kadar mucizevi bir yaşam şekli ki… Bizler daha çok inanmalı, daha çok çalışmalı, umut etmeli, hayal etmeliyiz ki; ardımızdan gelen insanların da hayallerinin peşinden gidecek cesaretleri artsın.

Yetiştirdiğimiz her çocuk bir gün bizim geleceğimiz olarak karşımıza çıkacak. Onun için kaybedecek ne zamanımız, ne de çocuğumuz var. Onlar benim ilham kaynağım. Ellerim bazen kömür izi oldu, bazen kalem izi.

Ama o eller, çocuklarım gibi gördüğüm öğrencilerimin ellerine değdikçe daha da güç buldum. Şimdi Çalıkuşu olarak anılmak beni çok mutlu eder. Gurur duyarım.

Eğer öğrencilerinizin gözlerinde kendinizi görüyorsanız zaten dünyanın en iyi öğretmenisiniz. Her çocuğumun sevgisi benim için en büyük ödül. Onlardan ilham alarak daha çok üretmek istiyorum.

ÖĞRENCİLERİMİ ÖZLEDİM

– Karatina günleriniz nasıl geçiyor?

Öğrencilerimizi ancak sanal ortamlarda görme şansımız oluyor. Buna üzülüyoruz elbette. Onlar benim için çok özel bir yerde. Çok özledim hepsini. Bunun dışında evde ailemle zaman geçiyorum. Uzun zamandır yapmayı isteyip zaman bulamadığım çalışmalarım vardı uzun soluklu. Onlar için çok iyi bir zaman oldu.

Ayrıca idarecilik yaptığım için okula da gidiyorum. Orda da görevimiz devam ediyor. Karantina günlerinde online seminerler arttı. Yüzlerce kişiyle de online eğitimlerle buluşma gerçekleştirdim. Gençler benim için çok önemli ve onlara ilham olabilmek de.

SOSYALLEŞME İHTİYACI

– Bu süreçte öğrencilerin en büyük ihtiyacı ne oldu?

Çocuklarımızın yaş grubu itibariyle sosyalleşmeye ihtiyaç olduğu dönemdeyiz. Oyun, iletişim onlar için çok önemli. En zorlandığımız durum bu elbette. Bu konuda çocuklarımızın psikolojik ve sosyal açıdan mümkün olduğunca etkilenmemesi için ailelerle sürekli işbirliği içindeyiz.

– Ailelere, çocuklara tavsiyeleriniz nedir?

Zor bir süreç. Ama birlik beraberlik içinde atlatacağız bu günleri. Birçok çocuk ne yazık ki aileleriyle böylesi paylaşımlara imkan bulamıyordu. Aileler bu süreci zorunlu bir dönem değil de, çocuklarımızla birlikte vakit geçirmek için iyi bir fırsat olarak düşünmeliler. En önemlisi onları çok ama çok sevin, sevdiğinizi de hissettirin.

ZORLU SÜREÇTE BiRLiKTE BUNLARI YAPIN

– Çocuklarınız için günlük zaman çizelgesi hazırlayın.

– Çocukların özlediği arkadaşlarıyla görüntülü konuşmaları sağlanabilir.

– Çocukların kitap okuma alışkanlıkları geliştirilebilir.

– Spor etkinlikleri yapılabilir.

– Yaş grubuna göre online dil eğitimi alması sağlanabilir.

– Birlikte farklı zeka oyunları, kutu oyunları oynanabilir.

– Sinema günleri yapılabilir.

– Sanat çalışmaları, resim bu süreçte güzel bir etkinliktir. Çocukların evdeki farklı nesnelerle tasarım yapmaları da sağlanabilir. (saksı boyama vb.)

– Sessiz sinema oynanabilir.

– Birlikte yemek yapmak çocukların yaşam becerilerini geliştirir.

– Okuduğumuz masalın dramasını da yapabiliriz hatta evdeki materyallerden masal için kostümler de yapabiliriz.

– Evde kullanmadığımız materyal, kıyafet vb. herhangi bir eşyayı geri dönüşümle farklı bir ürüne çevirebiliriz. Kukla yapabilirsiniz.

– Başarı hikayelerini araştırabilirler. Kendilerini keşfetmek için örnekleri araştırabilirler.

– Çocuklarla açık uçlu sorularla ara ara sohbet edin. Onları düşünmeye, hayal etmeye teşvik eden sorular olsun.

– Müzik eşliğinde balon patlatma, sandalye kapmaca gibi oyunlar oynayabilirsiniz. İmkanlar doğrultusunda müzik aletleri de çalmayı öğrenebilir.

– Bitki yetiştirmek, bulaşık yıkamak, çamaşır katlamak gibi birçok yaşam becerisini geliştirecek etkinlikler de yapılabilir.

– Yaş grubuna göre aile ile birlikte veya çocuğun bireysel olarak yazması teşvik edilebilir. Bir hikaye, masal veya günlük yazılabilir.