Çocuklu annelere yönelik ücretsiz İstanbulkart uygulaması yarın başlıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir'in başkanlığında düzenlenen toplantıda kurumların UKOME üyeleri ile esnaf ve ilçe belediyesi temsilcileri de yer aldı.

Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri arasında bulunan 0 – 4 yaş (0 – 48 ay) aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını içeren rapor ele alındı. Görüşlerin belirtilmesinin ardından oylanan rapor oy birliğiyle onaylandı.

Karar annelerin sosyal hayata katılımını artırmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla alındı. Kararla ulaşım hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını ve buna bağlı olarak otomobil kullanımından kaynaklı karbon salınımını azaltmak da hedefleniyor.

MECLİSTE ONAYLANMIŞTI

İBB Meclisi de 17 Temmuz'daki kararıyla 4 yaşa kadar çocuğu olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesini ve ücretsiz taşıma bedelinin belediye bütçesinden karşılanmasını onaylamıştı.

KARTLAR NASIL ALINACAK?

0 – 48 ay çocuğu olan anneler yarından itibaren Anne Kart adı altında ücretsiz İstanbulkart (150 kontör içeren) alabilecek. Kartlar İstanbulkart başvuru noktalarından veya https://www.istanbulkart.istanbul/anne-kart adresi üzerinden online müracaat ederek alınabilecek.

ELEKTRİKLİ KAYKAYLAR İÇİN BAKANLIK İLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Öte yandan İBB tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da yaygınlaşan elektrikli kaykay (e-scooter) kiralama sistemlerini bir sisteme sokmak için hazırladığı yönergeyi UKOME toplantısına taşıdı. Ancak bu alandaki kuralların belirlenmesini, kullanıcıların aldığı hizmetin kalitesinin artırılmasını ve hizmete hukuki bir altyapı kazandırmayı amaçlayan yönerge oy çokluğuyla uygun bulunmadı. UKOME'den yönerge yerine konuyla alakalı ulusal bir mevzuat hazırlanması için İBB'nin sistemleri hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş alması uygun görüldü.