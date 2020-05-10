Çölyak hastaları için özel büfe açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ilk glutensiz satış büfesini Mithatpaşa Caddesi'nde açtı. Büfe, 9 Mayıs Dünya Çölyaklılar Günü‘nde hizmete girdi.

Hijyenik bir ortamda, el değmeden üretilen glutensiz ekmek, un, çerez, kurabiye ve simit satışının yapılacağı büfelerde ürün çeşitliliğini de artıracaklarını belirten Halk Ekmek Satış ve Pazarlama Müdürü Bahattin Murat Akbaş, “Halk Ekmek bünyesinde ürettiğimiz glutensiz ürünleri halen 7 ayrı mağazamızda satıyoruz. İlk büfeyi de devreye soktuk” dedi.

Gıda Mühendisi Gül Kakşa “Gluten hassasiyeti olan ve çölyak hastası olanların vücuduna gluten girdiğinde ince bağırsağın savunma sisteminde reaksiyona sebep olarak sindirim bozukluğu yaratıyor. Bu hastalık çocukların gelişim sürecini etkilerken, yetişkinlerde de rahatsızlıklara neden oluyor” dedi.

Glutensiz Satış Büfesi, corona virüsü salgını sürecinde hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.