Çorlu tren faciasında yeni rapor: TCDD kusurludur

Edirne Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrilmiş ve 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü'nde görevli Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

RAPOR DOSYAYA ULAŞTI

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada önceki celse istenen bilirkişi raporu celse arasında mahkeme dosyasına ulaştı. Mahkemenin atadığı bilirkişiler, Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım, Yüksek Mühendis Ahmet Şükrü Korman, Doç. Dr. Hüseyin Onur Tezcan, öğretim görevlileri Dr. İbrahim Kocabaş, Dr. İlker Üstoğlu, araştırma görevlisi Dr. Haluk Yılmaz ve Dr. Mehmet Ufuk Turan tarafından hazırlanan 36 sayfalık raporda şu ifadelere yer verildi;

“YAĞIŞ ÖNGÜRÜLEBİLİRDİ”

*Kazaya karışan lokomotif ve vagonlarda seyir güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır.

*Hız ihlali yoktur ve tren seti hızı livre değerine uygundur.

*Fren uygulaması derayman sürecine etki etmemektedir.

*Kaza günü meydana gelen yağış öngörülebilir niteliktedir.

*Menfezin kapasitesi 10 yıllık tekerrürlü taşkın debisine denk gelmektedir, yani yetersizdir.

*Havzanın yapısı ve arazide tarım yapılması akarsu yatağının yönünü ve yolunu zamanla değiştirmektedir ve demiyorlu şevleri korunaklı değildir. Bu durum menfezlerin dolmasına ve kapasitelerinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır.

*Kaza, menfezin üstündeki ray ve traverslerin altındaki balast ve dolgu tabakalarının boşalması ile meydana gelmiştir. Bu menfez, kazadan önceki şiddetli yağış sonrasında, komşu drenaj yapılarının işlevini yerine getirmemesi nedeniyle üç havzadan gelen akış ile karşı karşıya kalmıştır.

*Suyun menfez seviyesinin üzerinde çıktığı, menfezin kısmen basınçlı su, kısmen hava emerek çalıştığı, su seviyesi daha da yükseldikçe memba tarafından emilen suyun girdap yaparak yol şevinin stabilitesini bozduğu ve şebin göçmesine neden olduğu belirlenmiştir.

“RİSK ANALİZLERİ KAZA OLUŞANA KADAR DİKKATE ALINMADI”

*TCDD ve özellikle AR-GE Dairesi Başkanlığı, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürlüklerinin küresel ilklim değişikliğinin farkında olmaları gerekmesine karşın, yaptıkları risk analizlerinde kaza oluşana kadar olan değişimleri dikkate almadıkları ve risk analizlerinin temel nedeni olan proaktif tedbirleri önermedikleri görülmektedir.

*Mevcut hat sinyalli bir hattır ve sinyal sistemi doğru çalışmaktadır. Kazada sinyalizasyon sisteminden kaynaklı herhangi bir kusur bulunmamaktadır.

*Olumsuz hava koşullarında kontrol görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personelin görevlerini sağlıklı olarak yerine getirilmesi için meteorolojik olaylarla ilgili eş zamanlı, güncel ve sürekli bilgi akışı gerekmektedir. Bu bilgi akışı TCDD'nin yeterli sayıda yol ve geçit kontrol memuru istihdam etmesi bir zorunluluktur. Mevcut durumda sürekli (her gün) ve düzenli kontrol görevini yerine getirecek, söz konusu memurlar dışında personel görevli değildir.

*Küresel ilklim değişikliği ile hava koşullarının önemli dönüşüm geçirdiği düşündüğünde sicilli menfez kavramı sorgulanmalı, altyapı ve üstyapıda olağanüstü koşullara karşı hazırlıklı olmak amacıyla gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

*Trenler modernize edilirken yol üstyapısının uygun hale getirilmesi yeterli değildir. Altyapı ve sanat yapılarının da buna uygun hale getirilmesi gerekir

“TCDD KUSURLUDUR”

Raporun sonuç kısmında ise TCDD Genel Müdürlüğü Ar-GE Birimi, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürlükleri ile diğer ilgili müdürlükler kusurlu bulundu. Raporda, bahsi geçen müdürlüklerin olağanüstü hava koşulları ile ilgili gerekli önlemleri almadıkları ve meteorolojik durum ile hava koşulları hakkında gerekli koordinasyonu sağlamadıkları belirtildi.

“TCDD PERSONEL İSTİHDAM ETMELİYDİ”

Demiryolu altyapısı ve sanat yapılarını üstyapı yapılan yenilemelerle uygun hale getirmediği belirtilen raporda, “TCDD Genel Müdürlüğü'nün alyapı ve sanat yapılarını yenilemeden sorumlu başkanlığının kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır” denildi. Raporda, mevcut durumda demiryolu altyağısı ve üstyapısının olası problemlere karşı her gün düzenli olarak kontrol edilmesi için sorumlu personel olan Yol ve Geçit Kontrol Memuru istihdam etmekle sorumlu olan TCDD Genel Müdürlüğü de kazanın oluşumunda kusurlu bulundu.