Corona salgını dilencileri de vurdu! Para toplayamayınca…

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Corona virüsü salgını öncesi ilçenin işlek bölgelerinden olan Antalya Caddesi’nde dilenen üç kadın kavga etti. Birbirlerine acımasızca saldıran dilenci kadınlar, sosyal mesafeyi kuralını hiçe sayıp, araya girmeye çalışan trafik polisleriyle de temas etti.

“İŞLER DURMA NOKTASINA GELDİ”

Polislerin biber gazı sıkmasıyla ayrılan dilenciler, bir süre sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi caddede gezerek dilenmeye devam etti. Corona salgını yüzünden işlerin tamamen durma noktasına geldiğini söyleyen genç kız, “Açız. Karnımızı doyurabilmek için dileniyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz. Diğer dilenciler benden para istedi, vermeyince dövdüler” dedi. (İHA)