Corona tedavisi gören öğretmen: Ölürken ayakları havalara hopladı

Yaptırdığı corona testinin pozitif çıkmasıyla tedavi altına alınan öğretmen Esra Canberk, hastalıkla ilgili hazırladığı ses kaydını arkadaşlarıyla paylaştı.



Canberk, şunları söyledi:

* Sekiz gündür hastanenin üçüncü katında yatıyorum. Her katta 30-35 tane hasta var.

* Sadece benim katımda 3 ölü çıktı. Bir tanesine kendi gözlerimle şahit oldum.

* İki gün önce karşımdaki odada kargaşa başladı. Hemşireler bir oraya bir buraya koşuşturuyor.

* Karşımdaki odanın kapısını açık bıraktılar. Şu anda çok üzgünüm, ağlayabilirim kusuruma bakmayın.

* Kadın ya da erkek bilmiyorum cinsiyetini, sadece ayaklarının havalara hopladığını gördüm ölürken. Bu çok acı bir şey.

* Burada hastalar, hemşireler çok zor durumda. Doktorlar rezil durumda. Gerçekten durum çok kötü.