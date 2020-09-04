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Corona tedavisi gören öğretmen: Ölürken ayakları havalara hopladı

Mersin Şehir Hastanesi'nde corona virüsü tedavisi gören öğretmen Esra Canberk, yaşadıklarını arkadaşlarıyla paylaştı. Canberk, "Yattığım 8 günde bizim kattan 3 ölü çıktı. Karşı odada cinsiyetini bilmiyorum ama ayaklarının havalara hopladığını gördüm ölürken. Bu çok acı bir şey" dedi.

Ali Ekber ŞEN
15:03 -
Haberler Gündem
Corona tedavisi gören öğretmen: Ölürken ayakları havalara hopladı

Yaptırdığı corona testinin pozitif çıkmasıyla tedavi altına alınan öğretmen Esra Canberk, hastalıkla ilgili hazırladığı ses kaydını arkadaşlarıyla paylaştı.

Canberk, şunları söyledi:

* Sekiz gündür hastanenin üçüncü katında yatıyorum. Her katta 30-35 tane hasta var.

* Sadece benim katımda 3 ölü çıktı. Bir tanesine kendi gözlerimle şahit oldum.

* İki gün önce karşımdaki odada kargaşa başladı. Hemşireler bir oraya bir buraya koşuşturuyor.

* Karşımdaki odanın kapısını açık bıraktılar. Şu anda çok üzgünüm, ağlayabilirim kusuruma bakmayın.

* Kadın ya da erkek bilmiyorum cinsiyetini, sadece ayaklarının havalara hopladığını gördüm ölürken. Bu çok acı bir şey.

* Burada hastalar, hemşireler çok zor durumda. Doktorlar rezil durumda. Gerçekten durum çok kötü.

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Son güncelleme: 15:08 04.09.2020
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