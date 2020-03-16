Corona virüsü korkusu meydanları boş bıraktı

Virüsten korunmak için maske, eldiven, kolonya gibi ürünlerle kendince önlemler alan vatandaşlar, gerekli haller dışında dışarıya çıkmadı. Haliyle kalabalık meydanlar, parklar caddeler, AVM'ler boş kaldı…

BURSA

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Bursa'da da caddeler ve sokaklar boş kaldı. Özellikle Tarihi Tuz Pazarı ve Tarihi Uzun Çarşı oldukça ıssızdı. Tarihi Ulu Cami ve çevresi adeta hayalet şehre döndü.

EDİRNE

Binlerce kişiyi ağırlayan Edirne'nin tarihi çarşı ve meydanları boş kaldı. Tarihi Alipaşa Çarşısı ve Bedesten Çarşısı'ndaki boşluklar dikkat çekti.

ANTALYA

İstanbul'dan sonra metropol şehirlerden biri olan Antalya’da havanın kapalı ve soğuk olmasına rağmen alışveriş merkezleri ve sokaklar doluydu. Birçok vatandaşın maske ve eldiven kullanmaması dikkat çekti.

KOCAELİ

Kocaeli'nin her mevsim alışveriş yapma amacıyla kalabalık olan İzmit Fethiye Caddesi ise ıssızdı.

SAMSUN

Samsun'da kentin en kalabalık caddelerinden biri olan ve halk arasında Çiftlik Caddesi olarak bilinen İstiklal Caddesi günün her saati kalabalık oluyordu. Havanın biraz olsun soğuk olması ve yağmurunda yağması insanları etkilemiş olsa da salgın korkusu kendisini gösterdi. Normalde kalabalık olan cadde Corona sonrası boş kaldı.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de bulunan Cacabey Meydanı çevre köylerden gelen dolmuşların ve halk otobüslerinin durakları olması nedeniyle her daim kalabalık olan bir alandı. Aynı zamanda Pazartesi günleri halk pazarı kurulan meydan ıssızlığıyla dikkat çekti.

MUĞLA

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerle dolu olan Muğla'da havanın güneşli olmasına rağmen sahiller boş kaldı.

ESKİŞEHİR

Güneşli bir havaya rağmen Eskişehirliler bugün evlerinden çıkmayı tercih etmedi. Tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölge boş kaldı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin en işlek yerleri olan Saat Kulesi Meydanı ve Çarşı Caddesi adeta bomboştu.

KONYA

Konya'da her yıl yüzbinlerce ziyaretçinin geldiği Mevlana Müzesi'nde yerli ve yabancı turist sayısında gözle gözlenir bir düşüş yaşanıyor. Konya'da ticaretin kalbi olan Bedesten Çarşısı'nda da hafta sonu olmasına rağmen sokaklar boş kaldı.

ANTAKYA

Antakya'da halk arasında Köprübaşı olarak bilinen Ulus Meydanı havanın güneşli olmasına rağmen boş kaldı. Meydan görenlere adeta terk edilmiş şehir hissiyatı verdi.

MANİSA

Manisa'da halkın yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı ve Emekliler Parkı da boş kaldı.

ELAZIĞ

Normal zamanlarda oldukça kalabalık olan Elazığ Gazi Caddesi havanın güneşli olmasına rağmen boş kaldı.

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