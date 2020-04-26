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Corona virüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içince öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen Barış Çimen'in, corona virüsü salgınından korunmak için dezenfektan ve etil alkol içtiği iddia edildi. Çimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17:13 -
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Corona virüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içince öldü

Çerkezköy’ün Cumhuriyet Mahallesi Tepe Konutları’nda yaşayan ve yakınları tarafından psikolojik sorunları olduğu belirtilen Barış Çimen, iddiaya göre, dün corona virüsü salgınından korunmak için dezenfektan ve ardından da etil alkol içti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra fenalaşan Çimen, annesi ve ablasının haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çimen, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

İNCELEME YAPILACAK

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ailesine dezenfektan ve etil alkol içtiğini söyleyen Çimen’in kesin ölüm nedeninin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki inceleme sonrası belli olacağı belirtildi. DHA

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Son güncelleme: 17:17 26.04.2020
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