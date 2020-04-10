Corona virüsü banka kapattı: Müdür hastanede, personel karantinada!

Bursa’nın İznik ilçesinde bir kamu bankası müdüründe corona virüsü testi pozitif çıktı. Müdür, İznik Devlet Hastanesinde karantina altına alındı.

Banka ise 15 gün süreyle geçici olarak kapatıldı. Bankada biri temizlik görevlisi 11 personel ilçe Sağlık Müdürlüğü gözetiminde evlerinde 14 gün süreyle karantina altına alındılar.

MOBİL ŞUBE HİZMET VERECEK

Personeli tedbir amaçlı karantina da tutulacak olan bankanın kapalı kalacak olması nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için mobil şubenin devreye sokulacağı öğrenildi.

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