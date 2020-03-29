Corona virüsü nedeniyle karantinaya alınan il, ilçe, mahalle ve köyler…

Tüm dünyada kısa süre içerisinde ciddi boyutlarda ölüme ve vakaya yol açan corona virüsünde, salgının önüne geçilmesi için de çalışmalar yapılıyor. Ülkemizde de ölümlere yol açan corona virüsü nedeniyle bazı bölgeler karantina uygulamasına başladı. Sivas, Yozgat, Rize, Gümüşhane, Kütahya, Van, Tunceli, Çankırı ve Artvin illerinin bazı ilçelerindeki mahalle ve köylerde karantina uygulanmasına karar verildi. Valilik kararlarıyla karantina bölgesi ilan edilen yerleri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

İŞTE KARANTİNAYA ALINAN BÖLGELER

SİVAS

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü olasılığa karşı tedbir amaçlı korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli köyleri, Suşehri Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyadan da paylaşıldı. Koronavirüsün vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin izolasyona geçmelerini sağlamak üzere;

Yuvarlak raptiyeAkıncılar Şenbağlar

Yuvarlak raptiyeKoyulhisar Boyalı, Dilekli

Yuvarlak raptiyeSuşehri Boyalıca, Gökçekaş

köylerimizde karantina kararı alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.

KÜTAHYA

Kütahya Valiliği’nden yapılan açıklmada, “İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere Köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Valilik ayrıca, “Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde/kasabada/köyde kalın.

Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin.” uyarılarında bulundu.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, Derbent köyünün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığını açıkladı. Valilik ayrıca Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı Köyünde’de karantina uygulanacağını açıkladı.

Valilik açıklamasında “İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü'nde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi” denildi.

Çekerek İlçemize bağlı Yukarıkarahacılı Köyünde Koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır.

VAN

Van’ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Van’ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlçeye bağlı Han Mahallesi , Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ediyor” denildi.

RİZE

Rize’nin merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındı.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın izni ve onayıyla Kendirli beldesi ve yakın teması olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinin potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi olduğu belirtirek, “Muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir. Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır” denildi.

Bu kararlar kapsamında 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Rize ilindeki emniyet giriş noktalarında ( Merkez Alipaşa, Kalkandere-İkizdere yol güzergahı(Şantiye), İkizdere ve Fındıklı İlçelerinde) sağlık ve emniyet ekiplerince sağlık kontrol taraması uygulanmaya başlandı.

TUNCELİ DE EKLENDİ

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde, 2 kişide corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine köyün karantinaya alındığını söyledi.

SÖZCÜ'den Evren Demirdaş'a konuşan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Geçitveren köyünde 2 kişide corona virüsü tespit edildiğini belirterek şunları söyledi:

* İstanbul’dan gelen bir ailenin 85 yaşındaki bir kadın ve 70 yaşındaki erkek vatandaşımızda rahatsızlandı sonrasında ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan testler sonucunda corona virüsü testlerinin pozitif çıkması nedeniyle iki vatandaşımız hastanede tedavi altına alındı.

* Mazgirt ilçesinde bulunan Geçitveren Köyü ise karantina altına alındı. Erken tanı testini bekliyorlar corona virüsü belirtisi olanlara test uygulanacak.

ÇANKIRI

Tüm dünyada yaşanan ve etkileri ülkemizde de hissedilen koronavirus ile mücadele kapsamında Çerkeş İlçemiz Aliözü köyü için İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 28.03.2020 tarihi saat 22.00’den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmıştır. Bu sürede Ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından köy giriş çıkışlarında gerekli tedbirler alınmış, Toplum Sağlığı Merkezi personelimiz tarafından da köyde yaşayan vatandaşlarımıza gerekli bilgiler verilmiş olup, süreç Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir .

Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca herhangi bir açıklama yapılmadan bilhassa sosyal medya üzerinden bilgi kirliliğine ve halkımızı gereksiz yere paniğe sevk edecek paylaşımlardan kaçınılması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü de karantina altına alındı. Gümüşhane Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın Kocaeli ilinde corona virüsü pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran İlçesi Yukarı Kulaca Köyü'nde karantina tedbiri alınmıştır” denildi.

ARTVİN

Artvin'in Boçrka ilçesi Cami Camili köyü, 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında önlem alırken, cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor.

Bu arada Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünden geçen Ardahan bağlantı yolu da tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ardahan'a gitmek isteyenler, Şavşat-Ardahan karayolunu kullanacak.

İSTANBUL DETAYI

Öte yandan karantinaya alınan köy, mahalle ve mecraların çoğunun İstanbul temaslı hastalar nedeniyle olması dikkat çekti. Van'da ayrı ayrı başlatılan Çaldıran ile Başkale'deki mahallelerdeki, Tunceli'de Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyündeki ve Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesindeki karantinaların İstanbul temaslı hastalardan dolayı olduğu ortaya çıktı.

İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında 2 gün önce yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazı gönderdiğini ancak buna yanıt verilmediğini söyledi. İmamoğlu ayrıca “Birisinin çıkıp en azından İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan ettik demesini bekliyoruz” şeklinde konuşmuştu. İmamoğlu dün de 16 milyon İstanbulluya da “Sokağa çıkma yasağı varmış gibi hareket etme zorunluluğu size kalıyor” diye seslenmişti.

İLGİLİ HABER Ankara'da bazı umrecilerin corona virüsü testleri pozitif çıktı