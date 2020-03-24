Corona virüsünün çiçek sektörüne etkisi 30 milyon dolar

Corona virüsü salgını, insanları olduğu kadar dünya ekonomisini de olumsuz etkiledi. Bazı ülkeler tedbir amaçlı tüm özel, kamu kurum ve kuruluşlarını kapattı. Birçok ülke de yurt dışına giriş ve çıkışları yasaklarken, ticaretin yapıldığı sınır kapılarını da bir süreliğine kapatarak ithalat ve ihracatı durdurdu. İthalat ve ihracatın durması bazı sektörleri büyük ölçüde çıkmaza sürükledi. Turizm kenti Antalya’da tamamı örtü altında yetiştirilen ve Avrupa ülkelerine gönderilen renk renk kesme çiçekler elde kaldı.

30 MİLYON DOLAR ZARAR

Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, Hollanda’da çiçek mezadının kapanmasının ardından birçok ülkeyle sınır kapılarının kapanması sektörü milyonlarca lira zarara uğrattığını söyledi. Geçen14 Şubat Sevgililer Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gelen sipariş ve hareketle sektör adına umutlu olduklarını, ancak bir anda corona virüsü salgınıyla karşılaştıklarını anlatan Yeter, ”Başta Hollanda mezadı olmak üzere Avrupa ve Balkan çiçek halleri mezatları kapatılmış durumda. Sınır kapıları da kapalı olunca sevkiyat yok. Sevkiyat olsa bile sokaklarda insan yok kim çiçeği ne yapsın? Hasat döneminin yarısında bu krize yakalandık” dedi.



Sektör olarak zor günlerle baş başa kaldıklarını anlatan Harun Yeter, “Sektörümüzün 30 milyon dolar zararı var. İşçilerimiz ve bizler mağduruz. Önümüzde kredi borçları ve çeklerimiz var. Devlet büyüklerimizden kredilerimizin 1- 2 yıl gibi ertelenmesini istiyoruz. Bize destek verilmesini istiyoruz. Bu çiçekler açtığı için artık ihraç edilemez. Depolar zaten ağzına kadar dolu.” diye konuştu.

ÇİÇEKLER ÇÖPE GİDİYOR

Üretici Servet Karakurt, çiçek depolarının ağzına kadar dolduğunu ancak bir adet bile satamadığını belirterek şöyle konuştu: “Depolarımız tamamen dolu. 15 gündür bir tek dal satmadık. Tüm kapılar kapalı. Bu kadar işçi ve arazi ne olacak bilmiyorum. Bakarken içimiz yanıyor. Birisinin bu işe bir çare bulması lazım. 1 milyon dal çiçeği çöpe atacağım ama kalanı ne olacak? 1 milyon lira zararım var. Sadece bunlar depoda olanlar.”

Karakurt, daha sonra elinde kalan ve çürümek üzere olan açmış kesme çiçekleri deste deste çöpe döktü. (DHA)