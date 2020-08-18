Corona yasakları geri geliyor… İki ilde daha 65 yaşa yasak geldi

Corona virüsü vakalarının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Konya’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında bugün toplandı.

Kurulda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmalarına karar verildi.

Corona virüsü salgınının kontrol altında tutulması amacıyla kurulda alınan kararlar şöyle açıklandı:

*65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin pazar yeri, AVM, piknik vb. alanlarında bulunmamalarına, toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına,

*21.08.2020 tarihinden itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine,

*Bu etkinliklerde mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sağlanmasına, ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ve 16 yaş altı vatandaşlarımızın (1. derece yakını olanlar hariç) bu merasimlere katılmamasına,

*Bu merasimlerin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00’ye kadar sonlandırılmasına ve en fazla 2 saat içinde bitirilmesine, ilimizde faaliyet gösteren kamu/özel tüm kurum ve kuruluşlarda öğünler haricinde çay-kahve-kahvaltı vb. organizasyonların yapılmamasına,

*Fazla personel çalışan yerlerde imkan ölçüsünde öğle yemeklerinin birden fazla mekanda yenmesini sağlayacak uygulamalar yapılmasına, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda vb. yerlerde yüz yüze taziye yapılmamasına karar verildi.

TUNCELİ’DE DE YASAKLAR GELDİ

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Pandemi Kurulu toplanarak kararlar aldı. Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında kurulda yer alan ilgili kurumların amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Maske takma zorunluluk şartlarının il ve ilçelerimizde devam etmesine, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeyen vatandaşlarımıza Hıfzısıhha Kanununa göre 900 TL idari para ceza yazılmasına,

*İlimizdeki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmesine bu kapsamda her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine,

*65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 10.00 ile 20.00 saatleri arasında 1. derece yakınları hariç düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. merasimlere katılmalarına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.

*Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde ‘Mahalle Denetim Ekiplerinin’ oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına, bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde;

*Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına, ilimiz genelinde korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine,

*Munzur ve Pülümür Vadisi’nde tesisleşmenin olmadığı alanlarda ateş ve piknik etkinliğinin yasaklanmasına, taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmamasını teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekle birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabullerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir. DHA-İHA