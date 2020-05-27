Coronadan ölen doktordan yürek burkan mesaj: Bizi kim koruyacak?

İstanbul Tabip Odası, Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Salih Cenap Çevli’nin corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini dün duyurmuştu. Doktor Salih Cenap Çevli’nin ölmeden önce paylaştığı Twitter mesajları ortaya çıktı.

BİZİ KİM KORUYACAK ?

Paylaşımında koruyucu giysi bulamadığını belirten Çevli, “Ellerimiz alkolden hışır oldu. Bulaşma korkusuyla yemek yiyemez olduk. Evde çocuğumuza sarılmaya korkuyoruz. Hastalar dezenfektan, eldiven, maskeleri kutuyla çaldı. Yurtdışından gelen iki doktor arkadaş pozitif çıktı. Bizi kim koruyacak” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ TAŞÇIER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer, Çevli’nin Twitter’daki ifadelerini paylaşarak başsağlığı mesajı yayınladı.

Taşçıer, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “İnsanların hayatını kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayan, salgın ile mücadele ederken ekipman eksiği nedeniyle çocuklarına doyasıya sarılamayan ve Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Doktor Salih Cenap Çevli’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.”