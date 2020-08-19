Coronadan ölen kişi sayısını açıklayan vali: Bu işin şakası yok

Corona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda Çorum’da denetimler gerçekleştirildi. İl merkezi ve ilçelerde toplam 211 ekip ve 663 personelin katıldığı toplu uygulamalara Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

21 KİŞİ VEFAT ETTİ

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan ve Çorum’da artan vakalara dikkat çeken Vali Çiftçi, şu ifadeleri kullandı;

*İlimizde bugüne kadar pozitif çıkan vaka sayısı 2 bin 331. Hem merkezde hem ilçelerimizde toplam 229 hastamız yatarak tedavi ediliyor. 13 hastamız yoğun bakımda, 6 hastamız da entübe, yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavileri devam ediyor.

*1317 kişiye de evinde karantina uyguluyoruz. Bugüne kadar vefat eden hasta sayımız maalesef 21. vefat edenlere Allah´tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

“BU İŞİ CİDDİYE ALMALIYIZ”

*Vakanın ilk çıktığı Mart ayından itibaren 26 Temmuz tarihine kadar ilimizde vefat sayısı 5’ti. 26 Temmuz’dan bugüne kadar 1 ay geçmemesine rağmen 16 tane daha vefatımız oldu. Bu da son 1 ayda vefat sayısının ne kadar arttığını göstermiş oluyor.

*Dolayısıyla bu işin şakaya gelir yanı yok. Toplum olarak bu işi ciddiye almalıyız. Kurallara uymalıyız. Sokağa çıkan vatandaşlarımızın mutlak surette maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor.

*Kalabalık ortamlardan uzak durmaları, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının aldığı kurallara uymaları gerekiyor. Aksi halde bunun hakkından gelme şansımız yok. Çorumlulardan istirhamım kurallara azami ölçüde uymaları. DHA