Coronaya yakalanan doktor görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi

Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı her geçen gün artış gösterirken, salgınla mücadelede ön saflarda mücadele ederek hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle görev yaptığı Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

25 Kasım'da durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edilen Prof. Dr. Koyuncu yoğun bakımda tedavi görmeye başladı. Virüs nedeniyle durumu kötüye giden Prof. Dr. Koyuncu'ya plazma tedavisi uygulandı. Yoğun bakımda tedavisi yapılan Koyuncu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SON MESAJINDA UYARMIŞTI

Hastalığa karşı mücadele ederken meslektaşları aracılığıyla mesaj gönderen Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, son mesajında uyarılarda bulunmuştu. Prof. Dr. Koyuncu şu mesajı paylaşmıştı:

* Dualarınızı eksik etmeyin yeter. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü şakaya alınacak gibi değil. Boşlukta bulunduğunuz anda sinsi yüzünü ortaya koyarak sizi pençesine alıveriyor.

* Bu virüsün kişi, makam, zengin fakir ayrımı yapmadığını geldiğimiz noktada tüm çıplaklığı ile görebiliyoruz. Zorda kalmadığınız sürece sakın dışarı çıkmayın. Maskenizi takın hijyeninizi üst düzeyde tutun. Çok yakında aranızda olacağım.

66 yaşındaki 2 çocuk babası Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, 38 yıllık meslek hayatında ulusal ve uluslar arası birçok makaleye imza attı. Başarılı ameliyatları gerçekleştirip birçok bebeğin doğumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Koyuncu'nun ölümü Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve meslektaşlarını üzdü.

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