Cumhur İttifakı reddetti: Hizmet alınmayan sendikaya 300 bin lira ödenecek

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 Yılı Aralık Ayı Toplantısı'nın İkinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Toplantıda idareden gelen 4 madde görüşüldü. Bir önceki toplantıda yatırımlar için 250 milyon liralık borçlanma isteyen Başkan Vahap Seçer'e yetki verilmesine onay vermeyen Cumhur İttifakı'na mensup meclis üyeleri, bu Meclis'te de Mahalli İdareler İşverenler Sendikası üyeliğinden ayrılmaya onay vermedi.

Büyükşehir, hizmet almadığı ancak önceki dönemde yapılan protokol nedeniyle aidat ödemek zorunda kaldığı MİS'e yıllık 300 bin lira ödemeye devam edecek.

BAROYA DA RET VERİLDİ

Kadın ve çocuk sorunlarına ilişkin yapılacak olan ortak çalışmalara ilişkin iş birliği koşullarının belirlenmesi amacıyla Mersin Baro Başkanlığı ile imzalanacak protokol ile ilgili imza yetkisinin Başkan Seçer'e verilmesini kapsayan madde de Cumhur İttifakı engeline takıldı.

Başkan Seçer, ilgili teklifin daha önce 14 Şubat’ta komisyona sevk edildiğini ve o tarihten beri komisyonda beklediğini belirterek şunları söyledi:

* Bunu da karara bağlamanın doğru olduğunu düşündüğüm için resen bugünkü gündeme alma ihtiyacı duydum.

* Şimdi burada baro ile bizim yapacağımız protokol maddi bir işbirliği protokolü değil. Ortak bir çalışma yürütmek istiyoruz.

* Hangi konuda? Kadın ve çocuk konusunda. Günümüzün de en hassas 2 konusu: Kadın ve çocuk.

* Baronun da şu anda, hangi siyasi parti olursa olsun, bütün üyelerimizin, üyesi olduğu, hukukçu arkadaşlarımızın, Meclis'te yer alan avukatlarımızın üyesi olduğu baro.

* Bunlar gönül işi, bir para karşılığı yapılan işler değil. Bizlerle de yapılan görüşmelerde bir iş birliği çağrısı oldu karşılıklı olarak ve tabi ki bu yetkiyi Meclis'ten almamız gerekiyor. Bugün gündeme taşıdığımız konu da bu.

Konuşmaların ardından ilgili madde, Cumhur İttifakı üyeleri tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

MHP İLE BAĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Meclis toplantısında büyükşehir belediyesinin Mahalli İdareler İşverenler Sendikası üyeliğinden ayrılma teklifi görüşüldü.

Başkan Seçer, sendikadan 2 yıldır herhangi bir hizmet almadıklarını ancak yıllık 300 bin lira ödeme yapmaya devam ettiklerini belirterek kaynakların boşa aktığını vurguladı.

Seçer, sendikanın yönetim kurulunda yer alan isimlerin Milliyetçi Hareket Partisi ile olan bağına da dikkat çekti.

BU SENDİKA 21 YILLIK SENDİKA

MHP'li Meclis Üyesi ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise kendisinin de yönetim kurulunda yer aldığı sendikayı savunarak, “Bu sendika 21 yıllık bir sendika. Dolayısıyla burada hem işçinin işverenin haklarını korumak adına hem de işçi ile işvereni karşı karşıya getirmemek adına kurumlara faydalı olduğunu biz biliyor ve düşünüyoruz” derken CHP'li meclis üyesi Ali Dinsever ise “Kamunun zararına sebep olan bir durum oluştuğunu açık ve net söyleyebilirim. Alınmayan bir hizmet için, alınmayacağı söylenen bir hizmet için biz ısrarla ödeme konusunda bir dayatmada bulunuyoruz” diye konuştu.

“HALKIN CEBİNDEN BEN BU PARAYI VEREMEM”

Başkan Seçer, MİS'in geçen yıl da gündeme geldiğini hatırlattı.

Yaptıkları toplu sözleşmede sendikadan bilgi, hukuki ve mevzuat desteği almadıklarını, ancak her ay 25 bin lira ödeme yaptıklarını ifade eden Seçer, şu ifadeleri kullandı:

* MİS'e verilen 300 bin lira ile Mersin halkına farklı hizmetler yapılabilir. Nasıl bu üyelik meclis kararıyla oluyorsa üyelikten çıkışı da meclis kararıyla olur. Onun için huzurlarınıza getirmiştik 2019 yılında.

* Kendi cebinizden olsa verebilirsiniz ama halkın cebinden ben bu parayı veremem şu anda da oylamaya sunmadan önce çok açık söyleyeyim.

* Kendi cebimizden veriyorsak kalsın ama halkın cebinden bunu veriyorsanız lütfen bu sendikadan ayrılalım.

* Siyasetten bahsediyorsunuz, siyaset bulaşmasın belediyelere, meclise. Sendikalar da bir siyasi partinin arka bahçesi olmasın.

* Bizim her kuruşu hesap ederek harcamamız lazımsa gereksiz yere bir sendikaya para ödemek istemiyoruz.

“AK PARTİLİ BELEDİYELERİN HANGİLERİ MİS'İN ÜYESİ?”

Başkan Seçer, AKP’li büyükşehir ve il belediyelerini tek tek sayarak AKP’li meclis üyelerine “Bunların hangileri MİS'in üyesi?” diye sordu.

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi dışında bir tane AKP’li büyükşehir belediyesinin söz konusu sendikaya üye olup olmadığını soran Başkan Seçer, şunları söyledi:

* AK Partili meclis üyelerine soruyorum. Bana bu tavsiyede bulunacaksanız buradan çıkar çıkmaz büyükşehirleri arayıp onlara da aynı tavsiyeyi yapmanız lazım.

* ‘Bu çok deneyimli bir sendika' diye. ‘Buraya üye olun' diye. Sözün bittiği yer, daha neyi tartışıyoruz burada?

* ‘Ben mecburum, bu sendikaya üye olacağım' Yani bu olacak bir şey değil. İstemiyorum.

* Benim malım güzel, benim şirketim güzel, benim danışmanlığım harika, benim çok uzman kadrom var… İstemiyorum. İstemiyorum, zorla mı?

* Bu elbise bana yakışmıyor. İstemiyorum. Param yok, elbise alacak param yok. Eski elbiseyle idare edeceğim, ne yapayım? Yani bunu zorlamanın bir mantığı yok.

YILLIK 300 BİN ÖDEMEYE DEVAM EDİLECEK

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve sinirlerin gerildiği MİS üyeliğinden çıkma önergesinin müzakeresinde daha sonra oylamaya geçildi.

Söz konusu sendikadan ayrılma ile ilgili önerge yine Cumhur İttifakı mensubu AKP ve MHP'li meclis üyelerinin ret oylarıyla kabul görmedi.

Böylece, büyükşehrin hizmet almadığı ancak önceki dönemde yapılan protokol nedeniyle aidat sonucu MİS'e yıllık 300 bin lira ödemeye devam edilecek.