Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında konuşuyor…

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*2015 yılından itibaren Suriye’deki kriz tamamen kontrolden çıktı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini doğrudan tehdit ettiği noktaya ulaştı.

*Suriye hükumetiyle 1998 yılında imzaladığımız Adana mutabakatı Türkiye’ye gerektiğinde teröristleri etkisiz hale getirmek için Suriye’de operasyon hakkı tanımaktadır.

*Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmış değildir.

*Yıllarca sabrettik. Suriye halkına desteğimizi hep sınırlarımızın bu tarafında verdik.