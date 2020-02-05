Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında konuşuyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında konuşuyor

11:28 -
Haberler Gündem

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*2015 yılından itibaren Suriye’deki kriz tamamen kontrolden çıktı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini doğrudan tehdit ettiği noktaya ulaştı.

*Suriye hükumetiyle 1998 yılında imzaladığımız Adana mutabakatı Türkiye’ye gerektiğinde teröristleri etkisiz hale getirmek için Suriye’de operasyon hakkı tanımaktadır.

*Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmış değildir.

*Yıllarca sabrettik. Suriye halkına desteğimizi hep sınırlarımızın bu tarafında verdik.

Son güncelleme: 11:35 05.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more