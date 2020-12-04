Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Ethem Sancak’ın yeğenine İstanbul’da arazi!

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre İstanbul’un Silivri ilçesindeki 172 bin metrekarelik alan Maxicells İlaç Sanayii A.Ş.’ye ‘münferit yatırım yeri’ olarak tahsis edildi. 10 milyon TL sermayeli şirket, hükümete yakın iş insanı Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’a ait.

Karar Resmi Gazete’de şöyle yayımlandı: İstanbul ili, Silivri ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alan, Maxicells İlaç Sanayi Anonim Şirketine münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmiştir. Söz konusu yatırımcı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlenmiştir.

Murat Sancak 2017 yılında; SGK, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’la ‘plazmadan yerli ilaç üretme tesisi kurmak’ için protokol imzalamıştı. Maxicells tarafından hazırlatılan proje tanıtım dosyasında Silivri’deki araziye inşa edilecek fabrikanın maliyetinin 4.7 milyar TL’yi bulacağı ifade edilmişti.

ÜÇ YIL BOYUNCA TEK ÇİVİ ÇAKILMADI

Söz konusu ihale kapsamında Türkiye'de beş kan toplama merkezi kurulması gerekirken üç yıllık süre zarfında ne bir tek toplama merkezi için çakılmamıştı. Aynı firmanın; Avrupa'dan Türkiye'ye bir yıldan az kullanım ömrü olan kan ürünü sokulmasının yasak olmasına karşın; proje kapsamında kullanım ömrü üç ay olan ürünleri ithal ettiği ortaya çıkmıştı.

Şirket 21 Ekim 2020 tarihinde ‘plazma ürünleri elde edilmesi projesi’ kapsamında ‘kan fransinasyonları, bağışıklık sağlayan ürünler ve ilaç üretim tesisi’ için ÇED süreci başlattığını açıklamıştı.

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