Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘sosyal mesafe’siz miting

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği Dereli'de corona virüsü ile mücadele kapsamında hiçbir önlem alınmaması ve kalabalıkların sosyal mesafeyi hiçe sayması tepki çekti.

Erdoğan'ın konuşmasını gerçekleştirdiği otobüsün üzerinden vatandaşlara çay dağıtması da eleştiri konusu oldu.

“YAYLALARI BETONA BOĞARSAK BUNUN PİŞMANLIĞINI YAŞARIZ”

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

* Tabiattaki dere yatakları istisnai de olsa büyük yağışlar olduğunda kolayca akıp gidebilsin diye vardır. Biz tutup bu dere yataklarını evlerle, işyerleriyle işgal edersek, gün geldiğinde sel gelir, bunları da alıp götürür. Aynı şekilde yaylalar.

* Hayvanlar rahatça otlasın, insanlar güzelliklerinden ve imkanlarından istifade etsin diye vardır. Biz bu yaylaları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız.

* Elbette şu gerçeği kimse inkar edemez: Ülkemizde imar ve şehirleşme çalışmaları en başından itibaren sorunlu ve sıkıntılı şekilde yürümüştür.

* Güzel bir söz var: Dere er veya geç selde yatağını bulur. İstediğiniz kadar oraya binalar yapın ama o sel geldiği zaman, taşkın geldiğinde ne yapar? Yatağını bulur.

ERDOĞAN VATANDAŞLARA ÇAY DAĞITTI: “BEN RİZELİYİM YA”

Erdoğan konuşmasının sonunda “Biliyorsunuz Rizeliyim ya. Dedim ki hiç olmazsa hemşerilerimin yanına giderken şöyle Rize'nin keyif çaylarından onlara ikram edeyim” diyerek çay dağıttı. O anlarda corona virüsünü unutan vatandaşlar izdiham oluşturarak otobüsün üzerinden fırlatılan çayları yakaladı.

“30 AĞUSTOS KUTLAMALARINA İZİN VERİLMEYEN ÜLKEMİZDE BİR GÜN SONRA…”

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin corona virüsü sebebiyle yasaklandığını hatırlatan CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Pandemi sebep gösterilerek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına izin verilmeyen ülkemizde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak; bir gün sonra 31 Ağustos'ta Giresun'da yapılan AKP Genel Başkanının mitingi” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“AŞIYI MI BULDUK?”

CHP Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anların görüntülerini paylaşarak, “Aşıyı mı bulduk?” sorusunu sordu.

“İNŞALLAH SEL FELAKETİNDEN SONRA COVİD FELAKETİ OLMAZ”

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, bir hekim olarak bu görüntüleri vicdani bulmadığını belirterek, “İnşallah Giresun’da sel felâketinden sonra COVID felaketi olmaz” dedi.