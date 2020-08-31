Cumhurbaşkanlığı’ndan 30 Ağustos gösterisi!

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı yayımlandı. Konserde, Kurtuluş Savaşı’ndan görüntüler ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi harekatlarından oluşan kısa video film ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

*Anadolu’daki bin yıllık varlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey milletimizin birliği ve beraberliğidir.

*Bu toprakları vatan kılan şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebileceğimize inanıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

İHA’LAR IŞIKLI GÖSTERİ YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından verilen konserin ardından 300 İHA ile ışık gösterisine geçildi.

Yaklaşık 12 dakika süren gösteride, özel bir yazılımla kontrol edilen İHA’larla “30 Ağustos”, “Zafer Bayramı” ve “Bir milletin zaferi” yazıldı.

İlgiyle izlenen gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu. İHA

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