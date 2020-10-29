Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Google’dan Cumhuriyetimizin 97. yılına özel Doodle!

Arama motoru devi Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir Doodle hazırlayarak açılış sayfasına ekledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te TBMM’de ilan ettiği Cumhuriyet yönetimi için hazırlanan Doodle’da TBMM’nin görüntüsü yer aldı.

GOOGLE’IN HAZIRLADIĞI DOODLE

DOODLE NEDİR?

Doodle’lar, tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak amacıyla Google logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.

DOODLE FİKRİ İLK NASIL DOĞDU

Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google’ın kurucuları Larry ve Sergey’in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu. Google kelimesindeki ikinci “o” harfinin arkasına bir çöpten adam çizimi yerleştirdiler. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin “şirket dışında” olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. İlk doodle diğerlerine göre basit olsa da, önemli etkinlikleri kutlamak için şirket logosunu süsleme fikri doğmuş oldu.

İki yıl sonra 2000’de, Larry ve Sergey o zamanki web yöneticisi ve aynı zamanda stajyer olan Dennis Hwang’dan Bastille Günü için bir doodle yapmasını istediler. Kullanıcılarımız bunu o kadar çok beğendi ki, Dennis, Google’da doodle’lardan sorumlu kişi olarak atandı ve doodle’lar Google’ın ana sayfasında gittikçe daha düzenli bir şekilde görülmeye başladı. Başlarda, doodle’lar çoğunlukla herkesin bildiği özel günleri kutluyordu; şimdiyse, John James Audubon’un doğum gününden, Dondurmalı Sundae’nin keşif yıldönümüne kadar çok çeşitli etkinlik ve yıl dönümü öne çıkarılıyor.

Zamanla ABD’de ve diğer ülkelerde doodle’lara olan talep arttı. Bugün, doodle’ları oluşturmak artık yetenekli çizerlerin (bunlara doodle’cılar diyoruz) ve mühendislerin sorumluluğundadır. Onlar doodle oluşturmayı, Google’ın ana sayfasını canlandırmak ve tüm dünyadan Google kullanıcılarını gülümsetmek için yaptıkları bir grup çalışması olarak görüyorlar.

GOOGLE, BUNCA YILDIR KAÇ DOODLE YAPTI?

Ekip dünyanın her yerinden ana sayfalarımız için 4.000’den fazla doodle oluşturdu.

CUMHURİYETİN İLANI HAKKINDA

Anadolu işgal altındaydı. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a adım attı, kurtuluş ateşini yaktı. Zafer üstüne zafer kazandı. Bir yandan da Cumhuriyet’e giden yolun taşlarını döşedi. Bunun ilk adımı ise 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışı oldu. Yeni bir anayasa hazırlandı. 1923’te ise sıra; Cumhuriyet’in ilan edilmesine gelmişti.

CUMHURİYET MÜJDESİ!

Tarih: 28 Ekim 1923… Türkiye Devleti, bir hükümet kriziyle karşı karşıyaydı. Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Fethi Okyar ve Kazım Özalp’i Çankaya Köşkü’nde yemeğe davet etti. “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan ediyoruz” dedi. Yemekten sonra İsmet İnönü ve Mustafa Kemal sabaha kadar Meclis’e

sunulacak taslak üzerinde çalıştı. İki arkadaş, Cumhuriyet için baş başa vermişlerdi. O gece Türkiye’nin kaderi ve yönetim biçimi şekillendi… Atatürk, metnin ilk maddesine şunu yazdı: “Türkiye Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyet’tir.” Cumhuriyetin ilanına artık sadece saatler vardı.

YAŞASIN NİDALARI

Tarih: 29 Ekim 1923… Meclis, saat 18.00’de toplandı. Genel Kurul sıralarında 158 milletvekili oturuyordu. İnönü, Meclis’e Anayasa’nın birinci maddesinin değiştirilmesi teklifini sundu. Bu öneri, Genel Kurul’da büyük tartışmalara neden oldu. Kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Bütün milletvekilleri ayağa fırlayıp dualar eşliğinde üç kez “Yaşasın Cumhuriyet” diye bağırdı… Falih Rıfkı Atay, o anda Meclis’te yaşanan heyecanı şöyle anlattı: “Oylamada yanımda bulunan Osmanlı’nın dahiliye vekili Hazım Bey’i hatırlıyorum. ‘Kabul edenler’ diye sorulunca iki elini birden kaldırdı.”

ALKIŞLAR SALONU İNLETTİ

Saat 20:45’te Cumhuriyet ilan edilmişti. Sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı’nı seçmeye gelmişti. Kapalı oylama yapıldı. Aslında aday da yoktu. Oturuma katılan 158 milletvekilinin aklında tek bir isim vardı: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk… Oylama sonrası, Atatürk 158 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Alkışlar arasında kürsüye çıkan Atatürk, şu konuşmayı yaptı: “Sözlerini şöyle bitirdi: Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve galip olacaktır.” Dualar okundu, oturum sona erdi…

MİLLETİN BÜYÜK COŞKUSU

Dışarıda ise coşku sürüyordu. Saat 22:00 olmuştu… Meclis’in önünde toplanan vatandaşlar Mustafa Kemal’i büyük sevgi gösterisiyle karşıladı. Yurdun dört bir yanında 101 pare top atışı yapıldı. Bağımsızlığın simgesi Cumhuriyet, milletin en büyük bayramı oldu. Tüm unutturma çabalarına ve kısıtlamalara rağmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl artan bir coşkuyla kutlandı ve kutlanacak.