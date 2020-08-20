Daha yayına başlamadan RTÜK’ten ceza geldi

SÖZCÜ Gazetesi'nin SÖZCÜ TV'ye lisans izni için yaptığı başvuruyu 6 aya yakın süredir ele almayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV kanalına izinsiz “Logo değişikliği yaptığı'' gerekçesiyle 26 bin lira para cezası verdi.

Üst kurul toplantısında SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi olduğu “Sivas SRT” dosyası ele alındı. Ceza, kayıtlarda yer alan “Sivas SRT” logosu yerine “SRT Sivas” logosu kullanıldığı gerekçesiyle verildi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı “Yasal açıdan yaptırım kararında hukuka aykırılık yok. Çünkü RTÜK'te onaylı olan logo ekranda görünmüyor'' dedi ve şunları söyledi:

“Ancak cezanın zamanlaması manidar. Lisans taleplerinin aylardır karara bağlanmamış olması nedeniyle SÖZCÜ grubunun yaptığı eleştirel haberin hemen ertesinde toplanan kurula, logo değişikliği ile ilgili ceza dosyası geliyor. Oy çokluğu ile yaptırım kararının çıkması, doğrudan doğruya RTÜK Başkanlığı'nın yayıncıya bir mesajı olarak okunabilir. İşin ilginç tarafı uzun süre önce yapılmış olan logo değişikliğini ne hikmetse RTÜK dün tespit etmiş. Logo değişikliği ile ilgili dosya lisans tahsisi konusundaki dosyaya bağlı değil. Birbirinden ayrı konular. Lisans başvurusu bir an önce kurul gündemine getirilmeli. Getirilmiyorsa da bunun gerekçesinin kurul üyelerine açıklanması gerekir.”

SÖZCÜ Gazetesi, okurlarının merakla beklediği SÖZCÜ TV'yi hayata geçirmek için uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalı satın aldı. Bu kanalın logosunu değiştirip “SÖZCÜ” adını vermek için Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK), 27 Şubat'ta başvuruda bulundu, istenen belgeleri teslim etti. Ancak Kurul, 6 aydır başvuruyu sonuçlandırmıyor.