Danıştay’ın kararı sonrası Ayasofya önünde toplanmalar başladı!

Ayasofya önüne ellerinde Türk bayrağı ile gelenler dua etti. Ayasofya’nın önüne gelen Ayşe Alkan, şu ifadeleri kullandı:
* Ayasofya bizim, Ayasofya İslam’ın, Ayasofya kıl hakkı. Şu anda heyecandan titriyorum. İnanılmaz yoğun duygular içindeyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum.
* Sadece ağlamak istiyorum, hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Yargının böyle bir karar vereceğini bekliyorduk, umuyorduk. Ellerini vicdanlarına koyarak böyle bir karar vereceklerini biliyorduk.
* Hazırlıklı gelmiştik. Evde duramadım, ‘muhakkak burada olmalıyım’ dedim. Bu ana şahit olmalıyım. Rabbim de nasip etti. (DHA)