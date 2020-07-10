Danıştay’ın kararı sonrası Ayasofya önünde toplanmalar başladı!

Ayasofya önüne ellerinde Türk bayrağı ile gelenler dua etti. Ayasofya’nın önüne gelen Ayşe Alkan, şu ifadeleri kullandı:

* Ayasofya bizim, Ayasofya İslam’ın, Ayasofya kıl hakkı. Şu anda heyecandan titriyorum. İnanılmaz yoğun duygular içindeyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum.

* Sadece ağlamak istiyorum, hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Yargının böyle bir karar vereceğini bekliyorduk, umuyorduk. Ellerini vicdanlarına koyarak böyle bir karar vereceklerini biliyorduk.

* Hazırlıklı gelmiştik. Evde duramadım, ‘muhakkak burada olmalıyım’ dedim. Bu ana şahit olmalıyım. Rabbim de nasip etti. (DHA)

ʻʻ Danııştay 10'uncu Dairesi, Atatürk tarafından imzalanan Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal ederek, ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı.

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