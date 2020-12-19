Dava yetmedi: SÖZCÜ’ye mali baskı var

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazetecilerin tutuklanmasının yanı sıra basın kuruluşlarına mali baskılar yapıldığını belirterek, SÖZCÜ başta olmak üzere medya kuruluşlarına kesilen vergi cezalarını sordu.

Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği önergede, Türkiye'nin, “Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi”nde 180 ülke arasında 154. sırada yer aldığına işaret etti. Dünya genelinde en fazla gazetecinin tutuklu bulunduğu ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu kaydetti. Tanrıkulu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘'Tutuklamalar dışında muhalif gazeteci ve medyaya yapılan mali baskılar da devam etmektedir. Kamudan resmi ilanlar dışında herhangi bir ilan almayan SÖZCÜ’ye, BİK cezaları ile baskı oluşturulmaya çalışılırken, BİK ilanlarında SÖZCÜ’ye uygulanan ambargo artmıştır. 2020’nin Ocak-Kasım döneminde SÖZCÜ’ye 166 bin lira BİK cezası kesilirken, grubun diğer gazetesi Korkusuz’a da 373 bin lira ceza kesilmiştir. Yıl sonuna doğru BİK cezaları daha da artmış, 2020 Aralık Ayı için hem SÖZCÜ hem de Korkusuz’a 10’ar gün BİK cezası verilmiştir. Yılın ilk 11 ayında her iki gazeteye toplam 26 gün ceza kesildiği göz ardı edilmemelidir. Odatv’ye ise 371 bin lira ceza kesilmiş, bunun 132 bin lirasının Google Reklam Faturaları için olduğu belirtilmiştir.”

DİKKAT ÇEKEN SORULAR

Tanrıkulu, Bakan Elvan'ın cevaplamasını istediği önergesinde de ‘'Bu cezalar ile ilgili olarak denetim raporları tebliğ edilmiş midir? Edilmemiş ise, gerekçesi nedir ? Ceza tespiti yapılırken uzlaşma davetleri yapılmış mıdır ? Muhalif gazetelere ceza politikasına son verilecek midir? 2002 – 2020 yılları arasında yıllar bazında Türkiye’de gazete, televizyon ve internet sitelerine (isim isim belirtilmek üzere) kesilen toplam ceza tutarı nedir? Hangi gazete, televizyon ve internet sitelerine kamu bankaları ve kurumları tarafından hangi tutarda ilan ve reklam verilmiştir? Bugüne kadar hangi gazetelere tutarları ayrı ayrı belirtilmek üzere vergi cezası kesilmiştir ?'' sorularını yöneltti.