Davanın seyrini değiştirecek rapor! Kadir Şeker bıçağı nereden aldığını açıkladı

Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kadir Şeker’in davasında yeni bir gelişme yaşandı.

20 yaşındaki Kadir Şeker’in yargılanmasına Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanırken, olay yerindeki keşif sırasında katil zanlısının savcıya verdiği ifadelerin detayları da ortaya çıktı.

GÖRGÜ TANIĞI: LANET OLSUN DİYEREK TEKME ATTI

Kadir Şeker “Elinde bıçağın ne işi vardı?” diye soran savcıya, “Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım” şeklinde yanıt verdi. Keşif tutanaklarına göre bir görgü tanığı, Şeker’in yere düşen Özgür Duran’a tekme attığını, “Lanet olsun” dedikten sonra arkasını dönerek gittiğini iddia etti.

Özgür Duran tarafından darp edildiği öne sürülen Ayşe Dırla hakkında 9 Şubat tarihli Konya Numune Hastanesi’nden verilen raporda ise “Darp, cebir izi yoktur” tespiti yer aldı. Duruşmada söz alan maktul yakınlarının ifadelerinden dikkat çeken kısımlar ise şöyle:

NEDEN TAMPON YAPMADIN?

Mübeyyen Güner Dalkılıç (Özgür Duran’ın annesi): Hak etmediğimiz durumlar yaşadık. Küfürlere maruz kaldık. Çocuğumun mezar yerine kadar sorunlar yaşadık. Ayşe Dırla’nın darp edilmediğine dair rapor var. Çocuğumu yaralıyorsun orada, neden yardım etmedin? Neden tampon yapmadın? Suriyeli bir vatandaş koşarak gelip tampon yapıyor. Kadir Şeker, yerde can çekişen oğluma tekme atarak ‘Allah kahretsin’ diyor.

OKULDAN ATILDIM, ANNEM İŞİNDEN OLDU

Niyazi Remzi Duran (Özgür Duran’ın kardeşi): Kadına şiddet olayı yok. Ayşe Dırla’nın darp raporu burada, sonuç olarak darp ve cebire rastlanmadığı ortaya çıktı. Kendi ağzından beyanı da var. Kadir Şeker’in “Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım” diye beyanı var. Adil yargılama istiyoruz. Altı yıllık futbol kariyerim sıkıntıya girdi. Arkadaşlarıma dosyada olanları göstermeme rağmen inanmıyorlar. Okulumdan atıldım ve dışlandım. Annem işinden oldu. (DHA)

“ELİNDEKİ BIÇAK KALBİNE SAPLANDI” İDDİASI

Olay geçen şubat ayında Konya’da meydana geldi. Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında tartışma çıktı. Dırla evden çıkıp, parka gitti. Peşinden giden Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı.

Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede Şeker’in elindeki bıçak, Duran’ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, Şeker tutuklanarak cezaevine kondu.



KADİR ŞEKER HANGİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR? Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.