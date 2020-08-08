Davutoğlu’ndan Berat Albayrak’ı sosyal medyadan destekleyenlere tepki

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türk Lirası’nın dolar karşından değer kaybetmesi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a destek olmak için Twitter’dan açılan “Berat Albayrak’ın Yanındayız” hashtag’ine sert tepki gösterdi.

“YÜZDE 155 DEĞER KAYBI NEREDEN GELDİ?”

“Mayıs 2016’da ben başbakanlığı devrettiğimde dolar 2.85’ti. Şimdi 7.30’ta tutmaya çalışıyorlar” diyen Davutoğlu, “Değer kaybı ne biliyor musunuz 4 yılda? Yüzde 155 değer kaybetti Türk Lirası. Bizi o gün iktidardan etmek, seçilmiş son başbakanı yerinden etmek için ayak oyunları çevirenlerin bir hesap vermesi lazım bu yüzde 155 değer kaybı nereden geldi?” şeklinde konuştu.

“Bir hesabı daha vermeleri lazım” diyen Davutoğlu, şöyle sürdürdü:

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bize takdim ederken ‘Türk ekonomisi uçacak, zirvelere çıkacak, çok daha etkin kararlar alacağız, Merkez Bankası kontrolümüze geçecek’ dediler.

* Ne oldu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yani Haziran 2018’den bu yana 2 yılda yüzde 60 değer kaybetti. Allah aşkına Türk Lirası’na bu değeri kaybettiren dünya piyasalarının aksine, Türkiye’ye yeniden itibar kazandırmaları mümkün mü?

“MİLLETE KARŞI BİR İHANET İÇİNDEDİRLER”

İktidarın ‘Siz sakın ha bize karşı en ufak bir eleştiri getirmeyin. Eleştiri getirirseniz ihanetle suçlanırsanız’ dediğini belirten Davutoğlu, “Ben şunu söylüyorum. Türk Lirası’nı bugün bu seviyeye düşürenler, milli ekonomiden bahsedemezler ve millete karşı bir ihanet içindedirler. Önce onlar hesap versin” dedi.

“YIL SONUNDA 15 SENE GERİYE GİDECEK”

Yıl sonuna doğru Türkiye’nin 2005-2006 rakamlarına döneceğini söyleyen Davutoğlu, “4 yılda Türkiye’yi 15 yıl geriye götürmenin hesabını siz vermeyeceksiniz de biz susacak mıyız?” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL MEDYA OYUNLARINA YÖNELİYORLAR”

Ekonomi eleştirilerine karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı korumak için sosyal medyada başlatılan kampanyaya dikkat çeken Davutoğlu,

* Herhangi bir bakana bir eleştiri geldiği zaman, bakanlar çıkıp da hesap vermiyorlar. Bir takım sosyal medya kampanyalarını harekete geçirip, millete hesap vermek yerine sosyal medya oyunlarına yöneliyorlar.

* İçişleri Bakanı, 2 saat kala sokağa çıkma yasağı ilan edip, bugün ikinci dalganın oluşmasına sebep olan olaylardan birini yaşatıyor o gece aldığı talimat gereği. Sonra istifa ettiğini açıklıyor. Bir sosyal medya kampanyasıyla tekrar popüler hale geliyor.

* Aynı örneği bu sefer Hazine ve Maliye Bakanı dün gece yarısı bir sosyal medya kampanyasıyla, neymiş, ’emperyalistlere karşı hazine ve maliye bakanını koruyacakmışız’.

* Arkadaşlar bizim görevimiz bir bakanı korumak değil. Bizim görevimiz ve sizin göreviniz Türk Lirası’nı korumak.