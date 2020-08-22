Davutoğlu’ndan doğalgaz açıklaması: Yakından takip edeceğiz

Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği ‘Millete Sesleniş’ konuşmasında, “Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi” müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz Tuna-1’deki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda” ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU'NDA DOĞALGAZ AÇIKLAMASI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Van 1. Olağan Kongresi'nde doğalgaz rezervine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğalgaz keşfinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Davutoğlu şunları söyledi:

* Emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum. Devam etmekte olan arama çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize muvaffakiyetler diliyorum.

* Şimdi yapılması gereken bu doğalgaz kaynağı ile ilgili fizibilite, sondaj ve üretim çalışmalarını şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak ve gereken adımları atmaktır.

“YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan gereken adımları yapıcı bir muhalefet anlayışı içinde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Davutoğlu, “Gölge kabinemiz olan Politika İzleme Kurullarımızın ilgili birimleri başta Enerji Politikaları izleme Kurulu olmak üzere gerekli çalışmaları yapmaya başlamıştır. Gerek sürecin bilimsel ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve gerekse doğalgaz kaynağının milletimiz hayrına kullanılabilmesi için atılan her adımı yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ BİR YEREL DEMOKRASİ KRİZİ YAŞANMAKTADIR”

HDP'li belediyelere kayyum atanmasını da eleştiren Davutoğlu, “Uzun yıllardır Van dahil bölgemizde ciddi bir yerel demokrasi krizi yaşanmaktadır. İnsanımızın seçme ve seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırılmıştır. Bu demokrasimize vurulan büyük bir darbe, teröre verilen güçlü bir destektir. Sizin kendi kendinizi yönetmenizi istemiyorlar çünkü demokrasiden korkuyorlar. Siz bir belediye başkanı seçiyorsunuz PKK silah zoruyla bir kayyum atıyor, PKK'nın kayyumundan kurtulsanız bu sefer vesayet rejiminin kayyumu geliyor” dedi.

“DEMOKRASİ KRİZNİN KÖKTEN ÇÖZÜLMESİ GEREKİR”

“Bu eski Türkiye'nin demokrasi düşmanı gaddarlığından başka bir şey değildir” diyen Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Bu demokrasi krizinin kökten çözülmesi gerekmektedir. Belediyenin muhatap olacağı bakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Ayrıca, Gelecek Partisi olarak seçilmiş belediye başkanının ancak mahkeme kararıyla görevden alınabileceğine inanıyoruz.

* Görevden alınan belediye başkanının yerine İçişleri Bakanının kayyum ataması da milli iradeye aykırıdır. Bu çerçevede, mahkeme kararına istinaden görevden alınan seçilmiş̧ belediye başkanının yerine yine seçimle oluşturulmuş̧ belediye meclis üyelerinden birinin seçilmesi şarttır.

“İKTİDAR ESKİ TÜRKİYE'YE AŞIK OLDU”

Eski Türkiye'ye geçiş süreci yaşandığını da dile getiren Davutoğlu, daha sonra şunları söyledi:

* Maalesef ekonomiden hukuka, yolsuzluklardan gelir dağılımına, ifade hürriyetinden adalete varıncaya kadar bütün başlıklarda bir geriye gidiş ve eski Türkiye'ye dönüş süreci yaşanıyor.

* Bu iktidar, maalesef, eski Türkiye'ye aşık oldu. Eski Türkiye demek her şeyimizin değerinin düşürülmesi ve kaybedilmesi demektir, İnsan haklarının, demokrasinin, adaletin, hukukun ve refahın değerinin düşmesi demektir.

* Bu değersizleşmeye dur demek için Gelecek Partisi yola çıkmıştır. Adaletten, hukuktan ve ahlaktan sapınca her şeyin değerinin düşmesinden daha tabi bir sonuç olamaz. İşte bakın, itibarımızın da paramızın da değerini iki hafta içerisinde nasıl düşürdüler.