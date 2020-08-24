Davutoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması: Kongrelerimizi hızlandırmamızın sebebi budur ve doğrudur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanları toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Cuma günü Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a geniş yer ayrılmasını eleştiren Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

* Böyle bir doğal gaz keşfi hepimizi sevindirmişse bu keşfin Türkiye'nin ekonomisini batıran bir bakanın şahsi promosyonu haline getirilmesi devlet ahlakına aykırıdır.

* Şu anda Enerji Bakanı var. Bakanlar gittiklerinde arkalarında bir miras bırakırlar ama sanki o bakanlığı devam ettiriyormuş gibi davranamazlar.

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Berat Albayrak'ın “Dolarla ne işiniz olur” sözlerine de göndermede bulunan Davutoğlu şöyle konuştu:

* Bizim bıraktığımız 2016'da enflasyon dünya enflasyonu düzeyinde ise şimdi reel enflasyon gelişmiş ülkelerin 30 katıysa Türkiye'de, bizim ölçekte ülkelerin 4 katıysa, birilerinin hesap vermesi lazım.

* Enflasyon bir canavar gibi milletin cebini kemiriyor, sonra bu bakan çıkıp diyor ki dolarla ne işimiz var. Dolarla işin var Sayın Bakan! Kamu borçlarının hepsi dolarla. Milli bir iktisat derken Türkiye'yi hem dolara mahkûm ettiniz.

* Bunun sebebi nepotizm'dir. Normalde hesap vermesi gereken bir bakanı hala bir başka bakanlık üzerinde promosyon edip Türkiye'nin başına getirmeye çalışırsanız ve bunun tek özelliği sizin yakınınız olmasıysa orada bir siyasi ahlak kalmaz ve millet bunun hesabını mutlaka sorar.

TAKVİYE BİRLİK ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı kararıyla yeni takviye birlikler kurulmasına ilişkinde açıklamalarda bulunan Davutoğlu şunları kaydetti:

* Valiliğin denetiminden ayrı, emniyet genel müdürlüğü bünyesi ve doğrudan Cumhurbaşkanı irtibatlı bir birlik kurmaya neden ihtiyaç hissedilir. Valilerin denetiminde olmayan bir gücün kim tarafından denetlenecek, kim tarafından o gücün yanlış uygulamaları olursa cevap oluşturulacak.

* Tabi ki devletin devletin güvenliği ve milletin huzuru için her türlü tedbir alınacak ama devletin mimarisi bozulamaz. Anayasal çerçevede emniyet genel birliğine yasal anlamda verilen yetkilerin dışında hiyerarşisi açık ve net olmayan yapılar ortaya koyduğunuz zaman milletin var olan sisteme olan güvenini sarsarsınız.

ERKEN SEÇİM MESAJI

* Hangi şartta ve hangi zeminde olursa olsun her zaman erken seçime hazırız” diyen Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Önümüzdeki döneme bakarsak erken seçim tartışmaları gündemde. Biraz da bizim kongrelerimizi hızlandırmamız büyük kongreye gitmemizin doğal olarak hızlı bir süreç içerisinde seyretmesinin sebebi de budur ve doğrudur.

* Şunu hep söylüyoruz, size de ben güveniyorum. Ben İl başkanlarıma güvendiğim için bugün bir daha söylüyorum, bu il başkanları kadrosu bütün eksik illeri de tamamlayarak inşallah 41 ilde kongrelerini en kısa sürede 15-20 gün içerisinde yapacak.

* İnşallah 81 ilde örgütlenecek ve büyük kongreyi yaparak daha önce parti kuramaz diyenlere ve şimdi seçime giremez diyenlere şu mesajı sizler vereceksiniz: “Hangi şartta ve hangi zeminde olursa olsun her zaman erken seçime hazırız ve erken seçimin belirleyici partisi Gelecek Partisi olacaktır.