Demirel’in manevi oğlu corona virüsünden hayatını kaybetti

Süleyman Demirel’in manevi oğlu olarak da bilinen, eşi Nazmiye Demirel’in kardeşi Ali Çetin Şener corona virüsü nedeniyle dün hayatını kaybetti.

8 yaşından itibaren Demirel çiftinin yanında büyüyen Ali Çetin Şener’in corona virüsünden yaşamını yitirdiği haberini eski DYP’li siyasetçi Muhsin Alnıaçık sosyal medyadan duyurdu.

“HİÇ ÇOCUKLARI OLMADIĞI İÇİN, ÇOCUKLARI GİBİ BÜYÜYEN”

Alnıaçık’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: ”Hiç çocukları olmadığı için 8 yaşından itibaren Demirel çiftinin evinde, onların çocukları gibi büyüyen, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yani çocukluk ve gençlik yıllarını Güniz Sokak’ta geçiren, evlendiğinde bile Demirellerin ondan ayrı bir lokma yemeğin bile boğazlarından geçmediği için evine yemek gönderdikleri, Demirel’in, hesap kitap konularını teslim edecek kadar güvendiği kayınbirader Ali Çetin Şener tam da Demirellerin torun yerine koyup sevdikleri ikizlerin düğün hazırlıkları sırasında corona illetinden kurtulamayarak hayata veda etti.”