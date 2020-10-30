Deprem Bilimci Prof. Ercan, tam 12 gün önce SÖZCÜ’ye büyük deprem uyarısı yapmıştı

Sisam'ın kuzeyinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi Deprem Bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan depremi bildi. 18 Ekim'de Ege Denizi Gökçeada açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Bu deprem kuzey Ege'de 6,3 ile 7 arasında bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor. Bundan Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Edirne kıyı kesimi depremden etkilenir” demişti.

İZMİR ÇEVRESİNDEKİ BEKLENEN YIKICI DEPREM RİSKİ AŞILDI

Sisam depreminin ardından tekrar SÖZCÜ'ye konuşan Ercan, “Bir hafta önce Sözcü Gazetesine verdiğim röportajda Sisam Adası çevresinde bu büyüklükte bir deprem olabileceğini söylemiştim. Bunun devamında bir hafta 10 gün içinde yine aynı bölgede 5,7 – 5,8 civarında yeni depremler olacak. Bu son deprem değil. Dolayısıyla İzmir ve çevresinde beklenen ve yıkıcılık değeri olan 6,4 şiddeti aşılmıştır. Kırsal kesimlerde yıkımlar beklenebilir” dedi.

12 GÜN ÖNCE UYARMIŞTI

Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 19 Ekim’de Ege Denizi'nde saat 11.07'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından SÖZCÜ'ye konuşmuş, bölgede büyük bir deprem beklediğini açıklamıştı. Ercan, “Bu deprem kuzey Ege'de 6,3 ile 7 arasında bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor. Bundan Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Edirne kıyı kesimi depremden etkilenir” ifadelerini kullanmıştı.

OLUŞAN DEPREMLER BİR ÇİZGİSELLİK OLUŞTURUYOR

Son günlerde meydana gelen irili ufaklı depremlerin bir çizgisellik oluşturduğuna dikkat çeken Övgün Ahmet Ercan şu ifadelere yer vermişti;

“Kuzey Anadolu Kırığı’nın Yunanistan uzantısı olan Kuzey Ege Kırığı’nda bir hareketlenme var. Bu tabii ki Türkiye’yi de ilgilendiriyor. Depremler Çanakkale’ye yakın olarak Gökçeada, bunun yanı sıra Selanik’in önünde Üç Parmak Yarımadası, yine hemen Atina’nın yanında Eğriboz Adasının kuzeyinde olmak üzere depremler bir çizgisellik gösteriyor. Bu çizgisellik Kuzey Anadolu Kırığı’nın Ege’deki uzantısının etkin olduğunu ve kuzey Ege’de bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor. Büyüklüğü 6,3 ile 7 arasında bir büyüklük olur.”

EGE VE MARMARA’DA HİSSEDİLİR

Kuzey Anadolu Kırığı’nın Ege Denizi’ndeki batı uzantısı olduğunu da sözlerine ekleyen Ercan, “Kuzey Anadolu Kırığı, Ege Denizi’ndeki batı uzantısı olup burada son buluyor zaten. Depremi orada yapıp tekrar Anadolu toprağına geri dönecek. Olası 7 büyüklüğündeki depremden Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Edirne kıyı kesimleri etkilenir” diyerek uyarılarda bulunmuştu.