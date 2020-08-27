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Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son verilere göre, Akdeniz’de dün akşam 3.6 ve 3.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Birçok aktif fay hattının bulunduğu ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi…

12:49 -
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Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriye göre, ilk önce saat 21.01'de 3.6 büyüklüğünde sonrasında ise 22.42'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Vatandaşlar, yaşanan son depremleri öğrenmek istiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri liste halinde paylaşıyor.

SON DEPREMLER

Deprem, şüphesiz hayatımızın gerçeklerinden ve kimi zaman maddi manevi kayıplara yol açan doğal bir afettir. Dünyanın neredeyse tamamında meydana gelen depremler ülkemizde de sıkça görülüyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem son depremler
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