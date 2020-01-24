Deprem uzmanı daha önce uyarmıştı: Daha büyük deprem olacak

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde de hissedilen deprem Elazığ’da geçtiğimiz aralık ayında meydana gelen depremi hatırlattı. 4.9’luk depremin ardından Fırat Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl, önemli bir uyarıda bulunmuştu.

SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Bingöl, Doğu Anadolu fay hattının Sivrice ilçesinden geçtiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı;

Bu bölgede Doğu Anadolu fayı dediğimiz Erzincan ve Erzurum’dan başlayan İstanbul’u da içerisine alan Kuzey Anadolu fayından sonra Türkiye’nin ikinci büyük fayı bulunuyor.

Ortalama 5 büyüklüğündeki depremler bu fay hattının geçtiği Sivrice ilçesinde birkaç yıl içerisinde sıkça tekrarlanıyor.

5 büyüklüğündeki depremler bu bölgede beklenen depremler. Ama daha büyük depremleri de bekliyoruz.