Depreme dayanıksız diye kapatıldı özel okula kiralandı

Bursa ve Marmara Bölgesinden hastalara hizmet veren Ertuğrulgazi’deki Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Şehir Hastanesi’nin açılması üzerine temmuz 2019’da kapatılmıştı.

HASTANENİN 10 YILLIĞINA ÖZEL OKULA KİRALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve dönemin İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, “Bina depreme dayanıksız” diyerek, Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin yeniden inşa edilmesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştı. Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi, sağlık alanında hizmet vermesi beklenirken, hastane binasının 10 yıllığına bir özel okula tahsis edildiği ortaya çıktı.

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, sağlık hizmetlerine erişimde geriletilen Bursa halkının ihtiyaçları göz ardı edilerek, sağlık alanındaki kazanımların elden çıkarılmasına tepki gösterdi.

“KİRAYA VEREN KİMDİR? KAMUOYUNA AÇIKLANMALI”

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, mülkü Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazide Verem Savaş Derneği tarafından yapılarak kullanım hakkı devralınan binanın 1999’da ilk 10 yılı bedelsiz, sonraki yıllarda da sembolik bir kira karşılığında Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kiralandığını hatırlattı. Karaca şu ifadeleri kullandı;

*Bu hastaneyi depreme karşı dayanıksız diye kapattılar. Hastaları da Şehir Hastanesi’ne yönlendirdiler. Bursa kent merkezindeki sağlık hizmetlerinde sıkıntı var. Kapatılan hastanenin binası depreme dayanıksız olsa, özel okula verilmezdi.

*Nitekim yıkılmış değil. Karot testi yapılmış, mimari uygulamalara gidilmiş. Yani depreme dayanıksızlık gerekçesi tamamen lafta kaldı. Okul olarak faaliyete açılmak üzere ve özel okul orada kayıtlara da başlamış durumda.

*Bursa halkı yanıltıldı, Bursa sağlık alanındaki bir binasını daha kaybetti. Oysa burası yine sağlık tesisi olarak kalmalıydı. Şu sıralar çok ihtiyacımız olabilecek, corona virüsü pozitif hastalar için hastane olarak da kullanılabilirdi.

“İMZA ATILMADI DEVİR YOK”

Konuyla ilgili Verem Savaş Derneği yöneticileriyle görüştüğünü anlatan Karaca, “Verem Savaş Derneği yöneticilerine konuyu sordum, Onlar da ‘Hastane kapandıktan sonra biz binayı Büyükşehir Belediyesi’ne devredecektik, görüşmeler yapıldı. Henüz imza atılmadı, devir yok, binanın kullanım hakkı halen daha derneğimize ait’ cevabını aldık. Bu binayı okula kim kiraladı, Verem Savaş Derneği mi, Büyükşehir Belediyesi mi?” dedi.

“KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMELİDİR”

Bu binanın Verem Savaş Derneği ya da Bursa Büyükşehir Belediyesi dışında bir kurum tarafından kiraya verilemeyeceğini belirten Karaca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın belediyenin bu konuda bir tasarrufu olup olmadığına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmesini talep etti.

Karaca, Bursa kamuoyunun şu soruların cevabını öğrenme hakkı olduğunu kaydederek, Verem Savaş Derneği ve Büyükşehir Belediyesi’ne şu soruları yöneltti:

* Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi blokunun bulunduğu arazi Bursa Büyükşehir Belediyesine mi aittir?Bu arazinin kullanım hakkı Verem Savaş Derneği’ne verilmiş midir?

* Büyükşehir Belediyesi ile Verem Savaş Derneği ile yapılan sözleşmenin süresi dolmuş mudur? Sözleşme halen yürürlükte midir?

* Verem Savaş Derneği ile yapılan sözleşme, binanın üçüncü kişilere kiraya verilebilmesine izin vermekte midir? Hastane binasının özel okul işleten şirkete kim tarafından kiralanmıştır?

* Kent merkezindeki hastanelerin kapatılması nedeniyle Bursa’da sağlık hizmetlerine erişim zorluğu yaşanmaktadır. Bursalılar bu sorunların aşılmasını beklerken, sağlık hizmeti koşuluyla Verem Savaş Derneği’ne tahsis edilmiş bir alanın sağlık hizmetinden çıkarılarak bir eğitim şirketine ve özel okula devri ile ne amaçlanmıştır?

* Hastane kapatılırken, kamuoyuna binanın depreme dayanıksız olduğu açıklanmıştı. Karot testinde “dayanıksızlık” iddiası doğrulanmış mıdır? Doğrulanmadı ise Bursa kamuoyunun yanıltılmış olmasına gönlünüz razı oldu mu?

* Hastane binasının özel okul işleten şirkete 10 yıllığına ve aylık 50 bin lira kira bedeliyle verildiği bilgisi doğru mudur? Verem Savaş Derneği ticari bir işletme midir? Derneğin işletme hakkına sahip olduğu başka binaları varsa, bunları da örneğin AVM yapmayı düşünmekte midir?

* Amacı toplum sağlığını korumak olan Verem Savaş Derneği yöneticileri, sağlık tesisi olarak kullanımına devam edilebilecek bir binayı ticari alana çevirmeyi, Bursa halkına bir sağlık tesisi alanı kaybettirmeyi ne tür bir yönetim becerisi olarak görmektedirler?

* İmar planında sağlık tesisi olarak görülen bir yere, okul ruhsatını nasıl alacaksınız?

TÜRKAN AKYOL GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ’NİN TARİHÇESİ

1 Eylül 1994 tarihinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait Ertuğrulgazi Öğrenci Yurdu’nun Göğüs Hastalıkları Hastanesine dönüştürülmesiyle hizmet hayatına başlayan Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi, APK Kurul Başkanlığı Uzmanlarının verdiği rapor doğrultusunda tadilatlar yapılarak 16 Ocak 1995 yılında hasta kabulüne başlandı.

100 standart yataklı 65 fiili yatak kapasitesi ile Ocak 1995’ten itibaren sınırlı imkanlarıyla hizmete başlayan hastane, 11 Mayıs 1999 tarihinde Verem Savaş Derneği binası Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek binası olarak 10 yıl süreyle ücretsiz tahsis edilmesi kararlaştırılarak 50 yatakla hizmete başlatıldı.

10 Ocak 2009 Tarihi itibari ile aylık kira karşılığı sağlık hizmetleri devam etti. Hastane sadece Bursa’dan değil Güney Marmara’dan hasta kabul etmekteyken, Bursa Şehir Hastanesi’nin açıldığı 16 Temmuz 2019 günü itibarıyla kapatıldı.