Dereyi kirletenler ortaya çıktı! İki fabrikaya 888 bin TL ceza

Bursa’da Orhangazi’den Gemlik körfezine kadar uzanan Karsak Deresi’nin pazartesi gecesi atık maddeler nedeniyle bembeyaz aktığı görüntülenmiş, bu görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Karsak Deresi ve Çarşı Deresi’nin ayrıldığı Çağlayan mevkiinde atık tespit edilmişti. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alınan numunenin sonucunda Karsak Deresini kirlettiğini tespit ettiği iki gıda firmasına 444'er bin TL, toplamda 888 bin TL para cezası kesti.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN SERT TEPKİ

Orhangazi Ovasında küçük dereler tarafından beslenen, Gemlik körfezine kadar dökülen Karsak Deresi’ndeki kirlilik bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Fabrika atıkları nedeniyle bembeyaz akan derenin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekmişti.

CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın sosyal medya üzerinden dereyi kirletenlere mesajı sert olmuştu.

Sertaslan, “Karsak deresini bu hale getiren şeref yoksunu seni elbet bulacağım. Biraz cesaretin varsa ben yaptım de, de ki canına okuyayım!” diye tepki göstermişti.

KONUYU BELEDİYE MECLİSİNE TAŞIDI

CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın, 20 Şubat'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Karsak deresini gündeme getirdiği ortaya çıktı.

AKP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yönettiği meclis oturumunda konuşan Sertaslan şunları ifade etti:

* Orhangazi’de kanalizyonu tam kapasite kullanıyoruz. Ancak, tam kapasite arıtamıyoruz. Bölgedeki sanayi kuruluşlarının hepsi Karsak Deresi zaten kirli akıyor deyip, atığını basıyor geçiyor. Cargill’in günde 500 kilogram arıtılmış haliyle nisaşta bıraktığını biliyorum. Eğer tabi arıtmayı çalıştırıyorsa.

* Bu sadece Cargill. Orada Zeytursan var. Marzim var. Hazır orası kirli akıyor diye muhtelif zamanlarda Karsak Deresi’ne kirletici etkisi olan su bırakılıyor. Bunun tamamı Gemlik körfezine oradanda Marmara denizine akıyor. 126 kilometre bir sahil şeridi olan Bursamız için tahammül edilebilir bir durum değil bu. Orhangazi’deki arıtma sistemini öncelikli işlerimiz arasına alalım.