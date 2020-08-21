DEVA Partisi’nden doğalgaz rezervi açıklaması: Detayların açıklanmasını temenni ediyoruz

Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği ‘Millete Sesleniş’ konuşmasında, “Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi” müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz Tuna-1’deki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

“EKONOMİMİZE ETKİSİNİ ÖLÇÜMLEMEK ŞİMDİLİK MÜMKÜN DEĞİL”

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

*Karadeniz'de yapılan araştırmalar sonucu bulunan doğal gaz rezervleriyle ilgili haberler, ülkemiz için hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

*Tahmini rezerv verisi dışında herhangi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadığı için rezervin ekonomimize katkısını ölçümlemek şimdilik mümkün değil. Şeffaf yönetim ilkesi gereği, en kısa zamanda detayların açıklanmasını temenni ediyoruz.

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