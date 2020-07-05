Dışişleri’nden Irak’ın ‘Pençe’ operasyonlarına yönelik açıklamalarına yalanlama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanlık ve Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarına yönelik yapılan açıklamalara yanıt verdi.

“AÇIKLAMALAR MESNETSİZ”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un açıklamasında, “Eli kanlı terör örgütü PKK'nın Irak'ta melce bulduğu yerlere karşı yürüttüğümüz Pençe harekatları hakkında Irak makamlarınca yapılan açıklamalara gerekli cevapları zamanında vermiştik. Bu konuda Irak makamlarından yeni ve mesnetsiz bazı açıklamalar gelmektedir” denildi.

“İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Bakanlığın açıklamasında Irak makamlarına şu yanıt verildi:

*Bu vesileyle Irak makamlarına, uluslararası hukuk ve Irak Anayasasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek topraklarını PKK terör örgütüne kullandırtmamalarını beklediğimizi, Irak'ın da güvenliğini tehdit eden ve egemenliğini ihlal eden PKK ile ortak mücadele için işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız.

*Bu beklentiler karşılanmadığı müddetçe, Türkiye, sınırlarına, güvenliğine ve istikrarına yönelik Irak topraklarından doğan her türlü yıkıcı faaliyete karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gereken tedbirleri almaya kararlıdır.

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