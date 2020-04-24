Diyanet Bursa imsakiye: Bursa iftar saati kaçta? Bursa akşam ezanı ne zaman? (İl il Ramazan imsakiyesi)

'11 Ay'ın Sultanı' Ramazan Ayı, tüm yurtta büyük sevinçle karşılandı. Corona virüsü gölgesinde girdiğimi Ramazan Ayı'nda vatandaşlar, dün gece ilk kez sahur yaptı ve iftar saatinin gelmesi beklemeye başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da iftar saatinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Bursa'da iftara ne kadar kaldı? İşte Bursa imsakiyesi…

BURSA İFTAR VAKTİ

BURSA İMSAKİYE



Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:32 06:06 13:07 16:54 19:58 21:26 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:30 06:04 13:07 16:54 19:59 21:27 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:28 06:03 13:07 16:54 20:00 21:29 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:26 06:02 13:06 16:54 20:01 21:30 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:25 06:00 13:06 16:55 20:02 21:31 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:23 05:59 13:06 16:55 20:03 21:33 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:21 05:58 13:06 16:55 20:04 21:34 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:19 05:56 13:06 16:56 20:05 21:36 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:18 05:55 13:06 16:56 20:06 21:37 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:16 05:54 13:06 16:56 20:07 21:39 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:14 05:53 13:06 16:56 20:09 21:40 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:13 05:51 13:05 16:57 20:10 21:42 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:11 05:50 13:05 16:57 20:11 21:43 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:09 05:49 13:05 16:57 20:12 21:44 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:08 05:48 13:05 16:57 20:13 21:46 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:06 05:47 13:05 16:58 20:14 21:47 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 04:04 05:46 13:05 16:58 20:14 21:49 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 04:03 05:45 13:05 16:58 20:15 21:50 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 04:01 05:44 13:05 16:58 20:16 21:52 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:00 05:43 13:05 16:59 20:17 21:53 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:58 05:42 13:05 16:59 20:18 21:55 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:57 05:41 13:05 16:59 20:19 21:56 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:55 05:40 13:05 16:59 20:20 21:57 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:54 05:39 13:05 17:00 20:21 21:59 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:53 05:38 13:05 17:00 20:22 22:00 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:51 05:37 13:05 17:00 20:23 22:02 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:50 05:37 13:05 17:00 20:24 22:03 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:49 05:36 13:05 17:01 20:25 22:04 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:47 05:35 13:05 17:01 20:26 22:06 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:46 05:34 13:06 17:01 20:27 22:07

İFTAR DUASI NEDİR?

“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”

İFTAR DUASI ANLAMI

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!”

YEMEK DUASI

“Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…”

YEMEK DUASI ANLAMI

“Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…”

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah’a hamdolsun.