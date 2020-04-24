Diyanet Bursa imsakiye: Bursa iftar saati kaçta? Bursa akşam ezanı ne zaman? (İl il Ramazan imsakiyesi)

'11 Ay'ın Sultanı' Ramazan Ayı, tüm yurtta büyük sevinçle karşılandı. Corona virüsü gölgesinde girdiğimi Ramazan Ayı'nda vatandaşlar, dün gece ilk kez sahur yaptı ve iftar saatinin gelmesi beklemeye başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da iftar saatinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Bursa'da iftara ne kadar kaldı? İşte Bursa imsakiyesi…
BURSA İFTAR VAKTİ
BURSA İMSAKİYE
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1441
|24 Nisan 2020 Cuma
|04:32
|06:06
|13:07
|16:54
|19:58
|21:26
|2 Ramazan 1441
|25 Nisan 2020 Cumartesi
|04:30
|06:04
|13:07
|16:54
|19:59
|21:27
|3 Ramazan 1441
|26 Nisan 2020 Pazar
|04:28
|06:03
|13:07
|16:54
|20:00
|21:29
|4 Ramazan 1441
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|04:26
|06:02
|13:06
|16:54
|20:01
|21:30
|5 Ramazan 1441
|28 Nisan 2020 Salı
|04:25
|06:00
|13:06
|16:55
|20:02
|21:31
|6 Ramazan 1441
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|04:23
|05:59
|13:06
|16:55
|20:03
|21:33
|7 Ramazan 1441
|30 Nisan 2020 Perşembe
|04:21
|05:58
|13:06
|16:55
|20:04
|21:34
|8 Ramazan 1441
|1 Mayıs 2020 Cuma
|04:19
|05:56
|13:06
|16:56
|20:05
|21:36
|9 Ramazan 1441
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:18
|05:55
|13:06
|16:56
|20:06
|21:37
|10 Ramazan 1441
|3 Mayıs 2020 Pazar
|04:16
|05:54
|13:06
|16:56
|20:07
|21:39
|11 Ramazan 1441
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:14
|05:53
|13:06
|16:56
|20:09
|21:40
|12 Ramazan 1441
|5 Mayıs 2020 Salı
|04:13
|05:51
|13:05
|16:57
|20:10
|21:42
|13 Ramazan 1441
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:11
|05:50
|13:05
|16:57
|20:11
|21:43
|14 Ramazan 1441
|7 Mayıs 2020 Perşembe
|04:09
|05:49
|13:05
|16:57
|20:12
|21:44
|15 Ramazan 1441
|8 Mayıs 2020 Cuma
|04:08
|05:48
|13:05
|16:57
|20:13
|21:46
|16 Ramazan 1441
|9 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:06
|05:47
|13:05
|16:58
|20:14
|21:47
|17 Ramazan 1441
|10 Mayıs 2020 Pazar
|04:04
|05:46
|13:05
|16:58
|20:14
|21:49
|18 Ramazan 1441
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:03
|05:45
|13:05
|16:58
|20:15
|21:50
|19 Ramazan 1441
|12 Mayıs 2020 Salı
|04:01
|05:44
|13:05
|16:58
|20:16
|21:52
|20 Ramazan 1441
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:00
|05:43
|13:05
|16:59
|20:17
|21:53
|21 Ramazan 1441
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|03:58
|05:42
|13:05
|16:59
|20:18
|21:55
|22 Ramazan 1441
|15 Mayıs 2020 Cuma
|03:57
|05:41
|13:05
|16:59
|20:19
|21:56
|23 Ramazan 1441
|16 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:55
|05:40
|13:05
|16:59
|20:20
|21:57
|24 Ramazan 1441
|17 Mayıs 2020 Pazar
|03:54
|05:39
|13:05
|17:00
|20:21
|21:59
|25 Ramazan 1441
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:53
|05:38
|13:05
|17:00
|20:22
|22:00
|26 Ramazan 1441
|19 Mayıs 2020 Salı
|03:51
|05:37
|13:05
|17:00
|20:23
|22:02
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1441
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:50
|05:37
|13:05
|17:00
|20:24
|22:03
|28 Ramazan 1441
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|03:49
|05:36
|13:05
|17:01
|20:25
|22:04
|29 Ramazan 1441
|22 Mayıs 2020 Cuma
|03:47
|05:35
|13:05
|17:01
|20:26
|22:06
|30 Ramazan 1441
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:46
|05:34
|13:06
|17:01
|20:27
|22:07
İFTAR DUASI NEDİR?
“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”
İFTAR DUASI ANLAMI
“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!”
YEMEK DUASI
“Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…”
YEMEK DUASI ANLAMI
“Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…”
YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA
Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin
Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah’a hamdolsun.