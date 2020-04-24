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Diyanet Bursa imsakiye: Bursa iftar saati kaçta? Bursa akşam ezanı ne zaman? (İl il Ramazan imsakiyesi)

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle Müslümanlar ilk oruç için niyetlerini ettiler ve huzurla iftar saatini beklemeye başladılar. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da oruç tutanlar iftara ne kadar kaldığını merak ediyor. Bursa iftar saati kaçta? Bursa akşamı ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanetin yayınladığı Ramazan Bursa imsakiyesi…

15:20 -
Haberler Gündem
Diyanet Bursa imsakiye: Bursa iftar saati kaçta? Bursa akşam ezanı ne zaman? (İl il Ramazan imsakiyesi)

'11 Ay'ın Sultanı' Ramazan Ayı, tüm yurtta büyük sevinçle karşılandı. Corona virüsü gölgesinde girdiğimi Ramazan Ayı'nda vatandaşlar, dün gece ilk kez sahur yaptı ve iftar saatinin gelmesi beklemeye başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da iftar saatinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Bursa'da iftara ne kadar kaldı? İşte Bursa imsakiyesi…

BURSA İFTAR VAKTİ

BURSA İMSAKİYE

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:3206:0613:0716:5419:5821:26
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:3006:0413:0716:5419:5921:27
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:2806:0313:0716:5420:0021:29
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:2606:0213:0616:5420:0121:30
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:2506:0013:0616:5520:0221:31
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:2305:5913:0616:5520:0321:33
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:2105:5813:0616:5520:0421:34
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:1905:5613:0616:5620:0521:36
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:1805:5513:0616:5620:0621:37
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:1605:5413:0616:5620:0721:39
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:1405:5313:0616:5620:0921:40
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:1305:5113:0516:5720:1021:42
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:1105:5013:0516:5720:1121:43
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:0905:4913:0516:5720:1221:44
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:0805:4813:0516:5720:1321:46
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:0605:4713:0516:5820:1421:47
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:0405:4613:0516:5820:1421:49
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi04:0305:4513:0516:5820:1521:50
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı04:0105:4413:0516:5820:1621:52
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba04:0005:4313:0516:5920:1721:53
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:5805:4213:0516:5920:1821:55
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:5705:4113:0516:5920:1921:56
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:5505:4013:0516:5920:2021:57
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:5405:3913:0517:0020:2121:59
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:5305:3813:0517:0020:2222:00
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:5105:3713:0517:0020:2322:02
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:5005:3713:0517:0020:2422:03
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:4905:3613:0517:0120:2522:04
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:4705:3513:0517:0120:2622:06
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:4605:3413:0617:0120:2722:07

 

İFTAR DUASI NEDİR?

“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”

İFTAR DUASI ANLAMI

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!”

YEMEK DUASI

“Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…”

YEMEK DUASI ANLAMI

“Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…”

YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah’a hamdolsun.

Bursa Çarşamba Corona Cuma Cumartesi Diyanet Güneş Müslüman oruç pazar Pazartesi Perşembe Ramazan salı Türkiye
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