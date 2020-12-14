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Diyanet’in dergisinde Z kuşağı gençlerine hakaret yağdı

Hacı Bayram Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu, Diyanet Aylık Dergisi’ndeki makalesinde “Z Kuşağı” gençlerini kapitalizmin oyuncağı olmakla suçladı, ‘fare’ye benzetti.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 04:31, 14/12/2020
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Diyanet’in dergisinde Z kuşağı gençlerine hakaret yağdı

Diyanet daha önce Z Kuşağı gençleri övmüş ve yararlanılmasını isteyen makaleye yer vermişti. Baloğlu, “Liberal Piyasanın Milenyum Bebekleri” başlıklı yazısında özetle şunları dile getirdi:

Adnan Bülent Baloğlu

“Fareli Köyün Kavalcısı hikayesinde kavalcı, Hamelin Köyü'nü basan fareleri çaldığı kavalın güzel melodisiyle peşine takıp köyden götürür. Teşbihte hata olmaz, birileri de özgürlük şarkılarıyla köklerinden, kültürlerinden söktüğü dünya gençliğini takmış peşine götürüyor. Onlar seküler ve liberal ilke ve değerlerle örülen yeni düzenin uyumlu kişileridirler. Gerçeklere kördürler, gördükleri şeyleri tanıma özürlüsüdürler.”

Makalede bu görsele yer verildi.

Yayınlanma Tarihi:05:30,