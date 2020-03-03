Doktora ihale dayağına CHP’den tepki!

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan plak vida çıkarma seti ve motor delici ve kesici seti ihalesinde fahiş fiyatlara tepki göstererek iptal ettiren Kahta Devlet Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan doktor Şevket Ergun Güzel, hastane başhekiminin sekreteri tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Darp iddiasını sosyal medya aracılığıyla duyurarak yardım isteyen Güzel'in açıklamaları kamuoyunda geniş yankı buldu. CHP Adıyaman İl Örgütü, darp iddiasıyla ilgili bugün il binasında bir basın toplantısı yaptı.

“BURASI KABİLE DEVLETİ DEĞİLDİR”

Darp iddiasıyla ilgili CHP Adıyaman il binasında olayla ilgili açıklama yapan il başkanı Burak Binzet, “Burası kabile devleti değildir bir hukuk devletidir. Savcıları göreve davet ediyoruz” dedi.

CHP'li Binzet açıklamasında “Devletin menfaatini kişi ve kurumların menfaatinden üstün tutan Dr. Şevket Ergün Güzel ihaleye katılmadan önce ihalede alınacak malzemeler ile ilgili Türkiye’nin ortopedi üzerine önemli firmalarından fiyat araştırması yaparak hazırlanarak ihaleye girdiği ve ihale esnasında ihaleye bir şahsa ait olduğu öğrenilen firmanın katıldığı ve bu şahsın da ihaleye piyasa ortalama değeri üstünde fahiş bir teklif verdiğini iddia edip ihaleyi iptal ettirmiştir” ifadelerini kullandı.

“SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Yaşanan olayın hukuki zeminde takipçisi olacaklarını ifade eden Binzet, şöyle konuştu:

* Aynı malzemelerin temini için ikinci bir ihale 27 Kasım 2019 tarihinde yeniden yapılmıştır ve ne tesadüftür ki önceki ihaleye tek firma olarak katılan aynı şahsa ait firma girip bu defa söz konusu iptal edilen ilk ihaleden ve önceki tekliften de daha yüksek bir meblağa aldığı iddiaları vahimdir.

* CHP olarak hem ihaleye fesat karışması iddiasının hem de bir doktora başhekimin sekreteri olduğu söylenen başka bir sağlık çalışanı tarafından darp iddialarının gerek hukuki zeminde gerekse kamu vicdanı nezdinde takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz, burası kabile devleti değildir bir hukuk devletidir.

* Savcıları göreve davet ediyoruz.