Doktoru ölümle tehdit etti: Acım sıcakken çocuklarını yetim bırakmak istemem

Trabzon'da aile hekimi Doktor Yılmaz Babutçu tehdit edildi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Babutçu, “Ölümle tehdit ediliyorum, hastalarımız için gece gündüz teyakkuzda iken karşılığı bu olmamalı… Bu şartlarda nasıl hizmet vereceğiz sayın; Türk Tabipleri Birliği, Fahrettin Koca, Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

Babutçu'yu tehdit eden şahıs şu ifadeleri kullandı:

“Defol git Trabzon'dan. Ne mazeret uyduruyorsan uydur Trabzon’u terk et. Benim acım çok sıcak babamı senden dolayı kaybettim. Senden dolayı kaybettim başkasından dolayı değil. Sana ben iyilik yapıyorum Trabzon’u terk et kardeşim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem.”

TEPKİLER ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Aile hekimi Yılmaz Babuçtu’yu telefonla arayarak tehdit eden şüphelinin Tuncay Y. (48) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından tepkiler üzerine şüpheli savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı. Tuncay Y., Of Jandarma Komutanlığı’ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.