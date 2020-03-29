‘Dolu otobüs’ fotoğraflarıyla ilgili İBB’den dikkat çeken açıklama!

İBB, bu sabah sozcu.com.tr’nin duyurduğu sosyal mesafe ve yüzde 50 kuralına aykırı yolcu taşıyan 62 Gültepe-Kabataş hattındaki otobüsün şoförünün sertifikasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Pazar sabahı 06.00 sularında yaşanan yoğunluğun daha önce görülmemiş bir hareketlilik olduğunu savunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Hem 15 Mart 2020 Pazar günü hem de 22 Mart 2020 Pazar günü (geçen hafta) verileri ile bugünü karşılaştırdık. İncelememiz sonucunda ulaştığımız veri son derece ilginçti” dedi.

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“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR”

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yaptığımız incelemelerde bu paylaşımların belirli bir siyasal görüşe yakınlığı ile tanınan hesaplardan başlatıldığı tespit edilmiştir” diyen Ongun, şu ifadeleri kullandı:

* Özellikle daha önce siyasi görevlerde üstlenmiş bir kişi, bugünkü paylaşımında ‘Bak fotoğrafı çeken vatandaş gizli saklı da değil. Kendisi paylaşıyor. Bizim farkımız tüm bilgileri verdik, gidin bakın' diyerek fotoğrafı ‘Onder' isimli kullanıcının yaydığını açıkça doğrulamıştır.

* Söz konusu ‘Onder' isimli şahsın sosyal medya hesabı tarandığında, bu kişinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, genel başkan yardımcılarına ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sayısız hakaretleri tespit edilmiştir.

* Bu hakaretler için ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

“ORGANİZE BİR FAALİYETİN GÖSTERGESİ”

Yaşanan hareketliliğin şüphe ile karşılandığını ifade eden Ongun, şöyle konuştu:

* Nihayetinde, hiçbir Pazar sabahı 06:00 sularında yaşanmayan hareketliliğin sokağa çıkma oranının yüzde 90 azaldığı İstanbul'da bugün gerçekleşmesi şüphe ile karşılanmıştır.

* Sadece 1 hafta önce 1 kişinin bindiği otobüse 1 hafta sonra toplamda 71 kişinin binmesi üstelik bunun 47 tanesinin aynı duraktan olması, organize bir faaliyetin gerçekleştiğinin göstergesidir.

* Otobüs içi kalabalık fotoğraflarını sosyal medyaya yayan kişilerin hem bir siyasi parti ve genel başkanına hem de İBB ve başkanına çok sayıda hakaret mesajları paylaşması da, organize kötülüğe dair kuşkularımızı kuvvetlendirmiştir.

“İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYALARINA İTİBAR ETMEYİN”

İstanbul halkının iftira ve karalama kampanyalarına itibar etmemelerini belirten Ongun, şu ifadeleri kullandı:

* Ülke olarak küresel bir salgının yarattığı büyük sorunlarla el ele mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz.

* Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağımızı belirtir, değerli İstanbul halkının bunun gibi çok sayıda iftira ve karalama kampanyalarına itibar etmemelerini rica ederiz.