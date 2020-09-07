‘Düğün yemeği değil, personele teşekkür’ demişti… WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!

Corona virüsü salgınında her geçen gün ürkütücü gelişmelerin yaşandığı Mersin’de, evlenen oğlu için devlet imkanlarını kullanarak kamusal alanda düğün yemeği veren ancak bunu yalanlayan İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı’ya tokat gibi cevap! Mersin Kamu Hastaneleri Birliği ve Başhekimler WhatsApp grubu yazışmalarında davetin KHB Daire Başkanı Serkan Kılınç tarafından yapıldığı, katılacakların isim ve sayı bildirmesi istendiği ortaya çıktı.

İLGİSİ YOK DENDİ AMA…

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, 1 Eylül’de Devlet Hastanesi eski yerleşkesinde 18.30'da düzenlenen yemeğin, Sinan Bahçacı'nın oğlunun düğünüyle bir ilgisi olmadığı vurgulanmıştı. Yemek giderinin de Bahçacı'nın kendisi tarafından karşılandığı ve 14 Eylül'de sözleşmeleri sona erecek olan personele, özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür yemeği olduğunun altı çizilmişti.

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği ve Başhekimler WhatsApp grubundaki yazışmalar ise İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasının yalanlar nitelikte…

KHB Daire Başkanı Serkan Kılınç 31 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da gruba şu mesajı gönderdi: İyi haftalar arkadaşlar, yarın akşam müdür bey yemek verecek. (Oğlunun düğünü nedeniyle) Hızlı bir şekilde hastanemizden katılacak idareci sayısı bildirirseniz. Başhekim, başhekim yrd müdür yardımcılara dahil.

HASTANE HASTANE SAYI VERDİLER

Bir katılımcının “Yemek nerde ve kaçta olacak başkanım' sorusunu yanıt veren Dr. Serkan Kılıç, “Eski Devlet Hastanesinin bahçesinde, akşam saat.18.30” şeklinde yanıt verdi. Diğer kullanıcılar da hangi hastaneden kaç kişini geleceğiyle ilgili sayı verdi.

Sinan Bahçacı yemekten önce katılımcılara hitaben, Mersin'in sağlığına yapmış oldukları katkılardan dolayı kısa bir teşekkür konuşması yapmış, oğlunun nikah merasimine de değinerek; düğün yerine dar katılımlı nikah merasimi yaptıklarını, görev yaptığı mesai arkadaşlarını davet edememenin üzüntüsünü yaşadığını ve merasime sadece yakın akraba çevresinin katıldığını ifade etmişti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VAR

Bu arada ortaya çıkan skandalla ilgili kamera görüntülerinin bulunduğu saptandı. Eski Devlet Hastanesi bahçesinde 112 Nusretiye İstasyonu'nun faaliyet gösterdiği ve yemeğin düzenlediği alanı çeşitli açılardan gören kameraların bulunduğu belirlendi. Kameraların etkinliğin düzenlendiği alandan kaydettiği görüntüleri Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi'nce aktararak burada kayıt edildiği ve iki ay süreyle de muhafaza edilmesinin kanun gereği olduğu ifade edildi.

BAHÇEDE PERDELİ YEMEK

Mersin Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın düğün yemeği davetinin kent genelindeki tüm sağlık birimlerine ulaştırıldı. Düğün yemeği için ise seçilen mekân ise eski Devlet Hastanesi bahçesi oldu. Müdür Bahçacı, eşi ile birlikte düğün yemeğine katılanlara ev sahipliği yaptı. Yemeğin düzenlendiği Mersin 112 Başhekimliğinin bulunduğu eski hastane bahçesine masalar özenli dizilirken, davete yaklaşık 150 kişinin katıldığı ifade edildi.

İTFAİYE ALANI YIKADI

Yemeğin düzenlendiği alan ise saatler öncesinden itfaiye araçlarıyla da yıkanırken, alanın çevreden görünmemesi için de Hastane Caddesi'ne bakan alanı çeviren demir korkuluklara da siyah perdeler asıldığı öne sürüldü. Yemeğin de 112 Başhekimliği aşçılarına yaptırıldığı belirtildi.

GELMEYENLER LİSTEYLE TAKI GÖNDERDİ

Yemeğe mazeretleri nedeniyle de katılamayan sağlık görevlilerinin ise takılarını zarfa koyarak birer liste halinde yemeğe katılanlara vererek gönderdikleri ifade edildi. Yemeğe katılanların tamamının da takı taktıkları belirtiliyor.

DÜĞÜNDE SERVİS YAPAN PERSONELİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

Düzenlenen düğün yemeğinde servis görevini müdürlük personeli üstlendi. Bu personellerden 112 Başhekimliği bünyesinde çalıştığı belirlenen S.B'de görev üstlendi. S.B'ye, bir gün önce Covid-19 testi pozitif çıkan yakını nedeniyle test yapıldığı, test sonucu çıkmadan da yemekte servis elemanı olarak kullanıldığı belirlendi. S.B'nin yemekten bir gün sonra test sonucu pozitif çıkınca aile fertleriyle birlikte evinde 14 günlük karantinaya alındı. Yemeğe katılanlardan memur E.S.’nin de daha sonra yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla evinde karantinaya alındığı öğrenildi.