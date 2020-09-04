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Düğüne corona baskını! Davetlilere ceza yağdı

Bursa'da corona virüsü tedbirlerine uyulmayan düğün salonuna baskın yapıldı. Düğün salonunda bulunan 24 kişiye 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282'inci maddesince toplam 75 bin 600 lira ceza kesildi.

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Düğüne corona baskını! Davetlilere ceza yağdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bursa’yı riskli şehirler arasında göstermesinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimlerini arttırdı.

Günün her saati sokaklarda ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini arttıran ekipler akşam saatlerinde de düğün salonlarında denetimlerine devam ediyor.

Nilüfer ilçesinde bulunan bir otele ait düğün salonunda kına gecesi yapıldığı ve corona virüsü tedbirlerine uyulmadığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Söz konusu düğün salonuna giderek incelemelerde bulunan ekipler İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirlerine riayet edilmediği tespit etti.

24 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Düğün salonunda bulunan 24 kişiye 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282’inci maddesince toplam 75 bin 600 lira idari işlem cezası uygulandı.

Ayrıca iş yeri sahibi A.B. gözaltına alınarak TCK. 195. maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin denetimlerine hız kesmeden devam edileceği öğrenildi. (İHA)

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Son güncelleme: 00:06 04.09.2020
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