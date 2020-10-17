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Dünya Astsubaylar Günü nedir, ne zamandan beri kutlanıyor?

Bugün (17 Ekim) Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanıyor. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin kuruluş günü 17 Ekim 1984 olmasından ötürü her yıl 17 Ekim tarihinde Dünya Astsubaylar günü olarak kutlanır.

Güncellenme: 14:07, 17/10/2020
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Dünya Astsubaylar Günü nedir, ne zamandan beri kutlanıyor?

Dünya Astsubaylar Günü ilk olarak 17 Ekim 2012 tarihinde kutlanmaya başlanmıştır.

Birçok kurum ve kuruluşun kutlanacak günler listesinde bulunan Dünya Astsubaylar Günü, yabancı ülke Büyükelçi ve Askeri ataşelerinin, siyasi liderlerin, hükümet temsilcilerinin ve astsubayların katılımı ile her yıl geleneksel halde kutlanan bir gün olmuştur.

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların yılda bir gün de olsa kendilerini özel hissetmelerini ve tüm gayretlerini sarf ettikleri, adeta hayatlarını adadıkları mesleklerinin toplum tarafından önemsendiğini görmelerini, meslektaşlarını mesleklerine bağlılığını, kendilerine olan güvenlerin artırılmasını ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı amaçlamaktadır.

 

Yayınlanma Tarihi:14:06,
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