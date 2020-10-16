Dünya Gıda Günü nedir, neden kutlanıyor?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim’de yine dünyada 150'den fazla ülke Dünya Gıda Günü katılıyor, fikirlerini dile getiriyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluşunun 75. yıldönümünün de kutlanacağı bu yılki Dünya Gıda Günü teması, “Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim” olarak belirlendi.

DÜNYA GIDA GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü tarafından 16 Ekim tarihi dünya gıda günü olarak ilan edilmiştir. FAO Dünya Gıda Günü'nün bu yılki temasını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne paralel olarak “Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim” olarak belirledi.

16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Dünya üzerindeki yetersiz beslenen ve aç insanların acısına dikkat çekmek, farkındalığı yaymak ve açlık felaketine karşı insanları harekete geçirmek amacı ile 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak, her yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 1945’teki kuruluşunun yıldönümü olarak 150’den fazla ülkede Dünya Gıda Günü çerçevesinde kutlanmaktadır.