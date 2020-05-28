Herkes düşen gök taşı parçalarının değerini merak ediyordu! Uzmanlar açıkladı

Dün akşam saatlerinde Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirden gök taşının düştüğü görülmesiyle, 2015 yılında Bingöl Sarıçiçek köyüne düşen gök taşı akıllara geldi.

“AYNI DEĞERDE ALICI BULAMAZ”

Başta köy halkı olmak üzere çevre illerden de gelenler gök taşı parçalarını toplayıp satarak ciddi bir gelir elde etmişti. Alanında uzman isimler dün akşam düşen gök taşı ile 2015 yılında düşen gök taşının parçalarının aynı değerde alıcı bulamayacağını söyledi.

“KÜL DE OLABİLİRLER”

“Hergün dünyanın atmosferine binlerce meteor giriyor” diyen İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü Öğreti Üyesi Dr. Ayşegül Yelkenci, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Dün akşam yaşanan olayın bir meteor olduğunu düşünüyoruz. Bu binlerce meteordan bazıları gündüz oluyor parlamasını fark etmiyoruz, bir kısmı da gece oluyor.

*Bu Trabzon, Artvin, Muş civarından gözlemlenen büyük ihtimalle de Artvin ve Gürcistan'a düşmüş ihtimali olan dün akşam gözlenen meteor çok büyüktü.

*Meteorlar sürtünmeden ötürü böyle bir iz bırakıyorlar. Bazıları çok büyük olup hızlı gelebiliyorlar. Saniyede 100 kilometre olabiliyor.

*Meteorların bazıları ateş topu olarak adlandırılıyor. Dün akşam düşen ateş toplarından birisi olabilir. Bu patlamadan sonra yere düşen bir parça kalabilir kalmaya da bilir. Yere düşene kadar kül de olabilirler.

“ENDİŞE EDECEK BİR ŞEY YOK”

Meteorların genellikle ne zaman düşeceğinin tahmin edildiğini belirten Yelkeci, şu ifadeleri kullandı;

*Yıl içerisinde şu zamanlarda olacak deriz. Şu aralar bir meteor yağmuru yok. Bundan sonraki Temmuz'da olacak. En parlaklarından birisi Ağustos'ta olacak. Bunlar her sene oluyor.

*Biz ne zaman gök taşı yağmuru olacak biliyoruz. Bu düşen taşları yeryüzünde bulabilirsek daha kesin bilgiler elde edebiliyoruz. Biz bu cisimlerin her birini izliyoruz.

*Bu düşen parçanın yörüngesini hesaplayabiliyoruz. Düşmemiş varsa bunları da takip edebiliyoruz. Henüz daha bir rapor gelmedi. Endişe verecek bir şey yok.

“BİNGÖL’DE BÜYÜK ÖDENEK SAĞLANDI”

*Uzaylılar ile alakası yok. Bu düşen parçaları bulursak çok şanslıyız. Daha önce Bingöl'e düşen gök taşının parçalarına büyük ödenekler sağlandı. Köylülerden para karşılığında alındı.

“BÜTÇE YOKSA KİMSE BUNLARI ALMAZ”

*Her zaman bu bütçe olmayabilir. Dün akşam düşen çok önemli bir astroidin parçası değilse öyle o kadar fiyatlara kimse satamaz. Hatta bütçe yoksa kimse bulan kişiden bunları almaz. Bunlara bel bağlamamak lazım.

“BUNU BİLMEK GERÇEKTEN ÇOK GÜÇ”

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Sinan Aliş ise yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

*Bu gök taşı yere düştü mü bunu bilmek gerçekten çok güç. Araştırma yapmak gerekir. Çok yüksekten geçiyor. 50 kilometre yükseklik diyebiliriz.

*Yere çarpmadan parçalara ayrılmış olabilir. Gök taşları direk düştükleri yerde arabalara, evlere, camlara büyük zarar verebilir. Canlı varsa mutlaka ölümler olabilir. Umarız ki araziye düşmüştür.

“DÜN AKŞAM GÖRDÜĞÜMÜZÜ SIK GÖRMEYECEĞİZ”

*Bu dönemde biz atmosfere giren çok sayıda gök taşı görüyoruz. Bunların tarihleri bellidir. Ne zaman daha çok görülüler bellidir.

*Yıl boyunca gözlemlenen 12-13 tane gök taşı yağmurları var. Bunlardan birisi Ağustos ayında olur. Onlar çok küçük taşlardan oluşur.

*Yaz aylarında daha çok göreceğiz ifadesi doğru bir ifade değildir. Dün akşam gördüğümüz olaydan çok sık görmeyeceğiz.

“MADDİ DEĞERİ DE ÇOK YÜKSEK”

Ağustos ve Kasım ayında da meteor yağmuru gerçekleşeceğini söyleyen Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, meteorların çok değerli olduğunu ifade etti. Kılıçoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Meteorlar çok değerli. Çünkü uzaya gitmemiz çok zor. Düşünün ki insanoğlu daha Mars'a bile gidemedik. Burada gördüğümüz kuyruklu yıldız Neptün'ün de uzağından geliyor.

*Bize oradan işlenmemiş bir hammadde doğrudan yere düşüyor. Bizim için inanılmaz bir fırsat. Çünkü izole bir ortamda bulunan bir meteor Dünya’ya inmiş oluyor.

*Meteorun içerdiği elementlere bakıyoruz. Bu bize Güneş sisteminin oluşumunda neler oluğuna dair bilgiler sağlıyor. Uzayı incelememize olanak sağlıyor.

*Bunları inceleyerek yıldızın oluşumunu, gezegen oluşumuna dair ilginç bilgiler elde ediyoruz. Evrendeki demir miktarına dair verileri bununla değerlendirebiliyoruz. Bilimsel değerlerinin yanı sıra maddi değerleri de çok yüksek.

150 BİN TL’LİK GÖK TAŞI SATMIŞTI

Bingöl’ün Sarıçiçek köyünde bir çok kişi 5 yıl önce düşen gök taşının parçalarını bularak kazandıkları parayla araba alıp, evlerini tamir ettirmişti, dün yaşanan meteor olayı ile yine akıllara geldi. 5 yıl önce yaklaşık 150 bin TL’lik gök taşı satan Mehmet Nezir Ergün ise, iddialı konuşup, gök taşının bu sefer Bingöl’e düşmediğini söyledi. İHA

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