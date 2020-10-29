EBA TV’de bugün canlı ders var mı? İşte 29 Ekim EBA TV yayın akışı…

Bu yıl da eğitimlerini EBA TV'den almaya devam eden öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı evlerinde karşıladı. Veliler ve öğrenciler Cumhuriyet Bayramı gününde EBA TV üzerinden ders işlenecek mi merak ediyor. Bilindiği üzere 29 Ekim tarihi resmi tatil kapsamında olduğu için öğrencilerin okulu tatil oluyordu.

EBA TV'DE DERS YAPILACAK MI?

Resmi tatil olan 29 Ekim tarihinde EBA TV'de ders işlenmeyecek. Hafta başında yayınlanan ders programlarında da 29 Ekim dersler yer almıyor, sadece saat 09:00’da özel yayın bulunuyor.

EBA TV DERS PROGRAMI 29 EKİM

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